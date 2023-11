La dottoranda Zagatti premiata dall’Infn Giorgia Zagatti, dottoranda Unife, vince il Premio INFN 'Milla Baldo Ceolin' per le migliori neolaureate in fisica teorica. Premiazione a Villa Galileo ad Arcetri di Firenze. Riconoscimento conferito dal GGI per tesi di laurea in teoria dei campi e delle stringhe, fenomenologia delle particelle elementari, ecc.