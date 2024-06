La droga corre sulla A13. Inseguimento in autostrada, arrestata coppia di corrieri. Nel baule 22 chili di marijuana

Quell’auto che viaggiava a forte velocità lungo l’autostrada A13 ha subito stuzzicato il fiuto investigativo degli agenti della Polstrada. I sospetti dei poliziotti del comando di Altedo sono stati confermati poco dopo, al termine di un inseguimento iniziato all’altezza dell’area di servizio Po Ovest, nel territorio di Ferrara. A bordo di quella Jeep Compass a noleggio (e senza assicurazione) c’erano due corrieri della droga. Nel baule, stipati in due valigie, la bellezza di 22 chili e mezzo di marijuana. Abbastanza per far scattare l’arresto di una coppia di fidanzati bolognesi, 41 anni lui e 37 lei.

Il fatto si è verificato l’altro giorno lungo la carreggiata sud dell’autostrada Bologna-Padova. Gli uomini della Stradale sono all’area di servizio Po Ovest per il controllo di un mezzo industriale quando notano una jeep Compass grigia che procede a forte velocità, compiendo manovre pericolose per sorpassare altri veicoli. Una fretta sospetta per i poliziotti che si mettono all’inseguimento. La pattuglia tallona la Jeep per diversi chilometri, chiedendo il supporto di altri colleghi. La svolta arriva all’altezza di un cantiere, che permette alla Polstrada di agganciare definitivamente i fuggitivi, costringendoli poi ad uscire ad Altedo per i controlli del caso. A bordo ci sono la coppia di bolognesi, visibilmente innervosita dal controllo, e diverse valigie. Un forte odore di cannabis indirizza i poliziotti al bagagliaio. Qui scoprono un grosso trolley e un’altra borsa pieni di involucri di plastica contenenti la droga. In tutto gli uomini di Altedo contano venti confezioni, per un peso totale di 22,42 chili. La marijuana, immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre centomila euro. Per entrambi è scattato l’arresto per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo (con alle spalle qualche piccolo precedente ma non per droga) e la donna (incensurata) sono poi comparsi in tribunale per la convalida dell’arresto. Il giudice ha disposto per loro la misura dell’obbligo di dimora. I primi accertamenti hanno permesso di appurare che la coppia proveniva da Venezia ed era diretta a Bologna. Ora si indaga sulla filiera dello stupefacente.

Federico Malavasi