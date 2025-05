La droga nella cameretta: minore arrestato

I carabinieri della stazione di Cento hanno arrestato un 17enne trovato con quasi mezzo chilo di hashish nascosta nella propria cameretta. I militari, durante i loro servizi di contrasto allo spaccio, avevano notato in più occasioni un insolito via vai provenire da un palazzo situato in una zona centrale della città del Guercino. I sospetti, corroborati dai riscontri acquisiti, hanno portato i militari a effettuare una perquisizione all’interno di un appartamento del condominio finito sotto la lente, dove hanno scoperto vivere un 17enne.

Il giovane, alla vista delle uniformi, è apparso da subito molto nervoso. L’apparente immotivata agitazione del ragazzo è stata presto svelata ai carabinieri della stazione di Cento proprio da quel caratteristico odore che sprigiona l’hashish, percepito provenire abbondante dalla sua stanza. L’immediata ricerca in quell’ambiente ha fugato qualsiasi dubbio in quanto, in vari punti della camera, sono stati rinvenuti un totale di oltre 442 grammi di hashish parzialmente confezionato e pronto per la vendita. A quel punto la droga è stata posta sotto sequestro e il minorenne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Come disposto dal pubblico ministero di turno della procura dei minori, è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza in attesa dell’udienza di convalida. Nel pomeriggio di mercoledì, il tribunale per i minorenni di Bologna ha convalidato l’arresto disponendo la permanenza in una comunità situata in una provincia limitrofa.