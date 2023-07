La droga sul dark web Giovane finisce in manette

FERRARA

Ha comodamente ordinato la droga seduto al computer e poi ha atteso la consegna a domicilio. Peccato che insieme a lui hanno atteso anche gli uomini della squadra mobile di Ferrara. Che poi lo hanno arrestato. A finire nei guai un ferrarese di 23 anni, che ha appena iniziato a lavorare e che, evidentemente, aveva deciso di ’arrotondare’ vendendo qualche dose di marijuana, sperando di non dare nell’occhio acquistando via internet e, soprattutto, nel dark web. Ma il pacco non poteva transitare in modo oscuro e così una volta intercettato, i poliziotti ne hanno atteso la consegna a domicilio e venerdì sono entrati in azione. Hanno bussato alla porta dove vive il ventitreene e perquisito l’abitazione. Dove hanno trovato più di 120 grammi di marijuana, la metà dentro un sacchetto di caramelle e l’altra metà in un’altra zona della casa. Inoltre gli uomini della Mobile gli hanno trovato anche sei grammi di hashish, le classiche bilancine e il materiale per preparare le dosi. Per lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina, assistito dall’avvocato Denis Lovison, è comparso davanti al giudice Sandra Lepore che ha prima convalidato l’arresto e poi sentenziata, dietro richiesta di patteggiamento, della pena a otto mesi di reclusione. Rimesso in libertà e non menzione.

I numeri della droga venduta tramite il dark web sono in preoccupante aumento. A questo corrisponde un’intensificazione dell’impegno delle forze dell’ordine nel cercare di stroncarlo. Un giro di vite globale sul commercio illegale nel dark web ha portato a 288 arresti e al sequestro di circa 51 milioni di euro in contanti e valuta virtuale: dati forniti di recente dall’ufficio di polizia europeo.

c.r.