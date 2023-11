La faida di via Baluardi. Finto sequestro di persona. Via al processo per quattro

Parte il processo per uno dei ‘capitoli’ della faida di via Baluardi. Ad approdare in dibattimento, stavolta, è l’episodio del finto sequestro che – secondo le ricostruzioni degli inquirenti – sarebbe stato ordito da un gruppo di tunisini in contrapposizione con altri connazionali nel ‘braccio di ferro’ per controllare lo spaccio su quella fetta di mura. Il caso in questione conta quattro imputati (il quinto, il finto ostaggio, ha già patteggiato la pena), accusati a vario titolo di simulazione di reato, calunnia, violazione di domicilio e lesioni. Ieri mattina in aula, dopo un passaggio tecnico legato al cambio di giudice, è stato aperto il dibattimento e sono state calendarizzate le prossime udienze (la prima è il 16 gennaio).

Il finto rapimento, come anticipato, rappresenta l’apice di un contrasto di lunga data tra due gruppi di tunisini. Il primo eclatante scontro era avvenuto nel giugno del 2020 con un accoltellamento in via Baluardi, seguito, un anno dopo, da un raid in via Cavedone. Nella notte tra il 16 e il 17 agosto 2022 si era invece verificata la simulazione di sequestro di persona. Tutto era cominciato in una casa in zona Foro Boario, dove un commando di sei persone si era presentato per aggredire i due inquilini. Dopo l’assalto, gli aggressori erano fuggiti, lasciando la porta d’ingresso sfondata, i mobili danneggiati, e dopo aver lanciato bottiglie e bastoni. Non solo. Al termine del raid, gli assalitori avevano abbandonato a terra una bottiglia molotov, dei coltelli e una pistola scacciacani. A fronte di questa scena, i soccorritori avevano però trovato soltanto un ferito lieve. Sin da subito, gli inquirenti avevano iniziato a subodorare la messinscena. Il 18 agosto, attraverso un video affidato a un amico, il prigioniero aveva poi fatto sapere di essersi finalmente liberato. Questo dettaglio aveva ulteriormente insospettito gli inquirenti, che hanno iniziato a battere la pista della simulazione. E così si è rivelato essere.

