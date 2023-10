La falce del meteo: "Dagli insetti al caldo, cinque anni orribili. Sarà la morte dei frutteti"

Prima la cimice asiatica che lasciava le pere chiazzate sugli alberi nel vano tentativo delle reti di arrestarne l’avanzata. Gli attacchi della vespa samurai, più una scommessa con la scienza. Poi le malattie delle piante. Ancora – non possiamo dire l’ultima goccia –, gli eventi climatici estremi che si declinano in tutto l’arcobaleno del maltempo che va dalle gelate primaverili, alle grandinate; dalle trombe d’aria all’alluvione di un maggio terribile. Come terribili sono stati gli ultimi cinque anni per i frutteti. Un quadro drammatico, nelle bandiere bianche che numerose imprese hanno alzato su storie di famiglia rase al suolo. Come i frutteti, estirpati per passare a colture estensive, nelle campagne ’buchi’ che appaiono all’improvviso dove fino a qualche mese fa, fino a qualche anno fa c’erano i colori di pesche e mele. Saranno 450 gli agricoltori che per una mattina non si sveglieranno per andare nei campi ma per puntare su Bologna, alla manifestazione in difesa della frutta. È scattato il conto alla rovescia, il corteo si terrà lunedì. Confagricoltura scenderà in piazza per chiedere alle istituzioni misure urgenti a favore dei frutticoltori. Tra gli obiettivi quello di sensibilizzare i cittadini rimarcando l’importanza del comparto non solo per gli imprenditori, ma anche per i consumatori, di chi meloni e pesche mette a tavola.

Il corteo – lo slogan è ‘Sosteniamo la Fruit Valley’ – sarà aperto a tutti. Fischio d’inizio della protesta, le 9.30, piazza dell’Unità. Per arrivare alle 11 – il tempo previsto – in piazza Lucio Dalla. Sfileranno agricoltori da tutte le province dell’Emilia-Romagna. "Una manifestazione necessaria – dice Francesco Manca, presidente di Confagricoltura Ferrara – per cercare di salvare un comparto, quello frutticolo, da sempre strategico per l’economia della nostra regione, in grado di offrire occupazione garantendo ai consumatori prodotti d’eccellenza. Se non riusciremo a invertire questa tendenza, l’Emilia-Romagna perderà un settore che rappresenta un vanto. È necessario un intervento forte e immediato delle istituzioni affinché il comparto superi la fase emergenziale. Va programmata una strategia di rilancio e innovazione". A pesare anche le scelte dell’Europa, con sempre maggiori restrizioni sui fitofarmaci. Divieti che non sono stati accompagnati da soluzioni alternative, gli agricoltori senza armi per potersi difendere da insetti e funghi. "Non c’è stato il cambio di passo – sottolinea Danilo Tamisari, presidente della sezione frutticola di Confagricoltura Ferrara –. Sbagliata la scelta di acquistare frutta da altri Paesi. Questo esporrebbe il consumatore a grandi incertezze sul fronte della qualità e della salubrità del prodotto, i nostri standard qualitativi non potrebbero essere garantiti". Lunedì oltre 400 nostri agricoltori, nell’aria i vessilli di imprese storiche, saranno a Bologna. "Le azioni messe in campo fino ad oggi non si sono rivelate sufficienti per sostenere il comparto, è urgente intervenire con sostegni adeguati per evitare la morte della frutticoltura italiana, tra i simboli principali del Made in Italy", l’appello di Confagricoltura.