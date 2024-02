"La fame di conoscenza, valore imprescindibile"

"Cronisti in classe": non ha dubbi Edoardo Giovagnoli, direttore di produzione di Bondi pasta fresca, nel definirlo "un bellissimo progetto" che avvicina la scuola e con essa il mondo giovanile, all’informazione, nucleo fondante di una società libera e avanzata. Non è quindi casuale la scelta, operata da questa importante azienda della nostra provincia (nata nel 1991), di affiancarsi al Carlino nel sostenere la crescita delle nuove generazioni.

"In effetti – sottolinea Giovagnoli – stiamo intensificando l’attuazione di iniziative con vari istituti scolastici cittadini. Con l’IT "Vittorio Bachelet", ad esempio, daremo vita a un progetto legato al marketing che, quindi, affronta anche tante problematiche collegate alla comunicazione e all’informazione. Con la "San Vincenzo", poi, l’iniziativa avviata riguarda la pratica creazione dei ripieni per le paste. Temi commerciali saranno affrontati con l’"Einaudi". Infine due ragazzi della quarta classe dell’Iti "Copernico" prenderanno parte a uno stage, in azienda, di venti settimane, con una chiara prospettiva di assunzione"

Giovani a tutto campo, dunque. Anche in azienda?

"Certamente. L’80% dei nostri dipendenti ha un’età inferiore ai 30 anni. Il nostro obiettivo è quello di ringiovanire, portando, con i ragazzi, freschezza, nuovi stimoli e punti di vista"

Date molto alla scuola ma vi aspettate anche… cosa?

"La curiosità dei ragazzi, la loro fame di conoscenza, la flessibilità e la duttilità; tutte qualità importantissime".

Ci sono poi anche altri temi dal contenuto giovane

"Sì, ad esempio quello dell’inclusività o quello della difesa dell’ambiente, dunque della sostenibilità".

La vostra azienda utilizza molti prodotti… made in Ferrara.

"E’ la verità; i cappellacci, ad esempio, sono fatti con le zucche di casa nostra. Ma anche altri ripieni vengono creati con materie prime vegetali di questa area"

Una fotografia della sua azienda

"Produciamo due filoni di pasta: quella fresca (tagliatelle, garganelli, passatelli) e la ripiena (cappelletti, cappellacci, tortellini). I dipendenti sono 80. Il fatturato è prossimo agli 8 milioni. I tre quarti del fatturato sono generati attraverso la grande distribuzione, il resto con hotel-ristoranti-catering-caffè ma anche con la gastronomia (primi o secondi pronti).

I dati di mercato dicono che siete in forte crescita

"E’ così. Lo zoccolo duro è l’Emilia-Romagna. Andiamo forte in Toscana ma anche in Lombardia; stiamo entrando in Lazio e Veneto. E si esporta (Francia, Gran Bretagna)"

Si guarda al futuro

" E’ in corso l’ampliamento dello stabilimento in via Modena. Altri forti investimenti riguardano le tecnologie".

Alberto Lazzarini