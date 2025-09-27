La fame nel mondo è un’emergenza ’Un pasto al giorno’ nel nome di Benzi

Una tavola ci unisce: anche a Ferrara e in provincia in piazza contro la fame nel mondo nel nome di don Oreste Benzi. Domani torna ‘Un Pasto al Giorno’, l’iniziativa della Comunità Papa Giovanni XXIII. Dati alla mano: la fame globale è un’emergenza attuale, e così la piazza diventa azione concreta. Lo scorso anno oltre 670 milioni di persone hanno sofferto la fame e, secondo le stime, saranno ancora 512 milioni nel 2030. Siamo dunque ben lontani dall’Obiettivo Fame Zero, il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030. A dirlo è il Rapporto 2025 sulla sicurezza alimentare nel mondo, pubblicato a luglio da Fao, Ifad, unicef, Wfp e Who. Un dato che si intreccia con la situazione italiana: secondo il Rapporto Caritas “La povertà in Italia” del 2025, sono 5 milioni e 694 mila le persone in povertà assoluta (pari al 9,7% della popolazione), quasi un italiano su dieci: famiglie che non dispongono delle risorse per un’alimentazione adeguata, un’abitazione sicura o abiti dignitosi. L’Italia si colloca al settimo posto in Europa per incidenza, con un tasso del 23,1%, in crescita rispetto al 22,8% del 2023. E in Emilia Romagna, secondo gli ultimi dati Istat (2023), il 6,8% della popolazione vive in povertà assoluta: una percentuale che restituisce la dimensione concreta del problema anche a livello regionale. È in questo scenario che il 28 settembre torna nelle piazze di tutta Italia – e anche a Ferrara e in provincia – l’iniziativa solidale ‘Un Pasto al Giorno’, promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, che nella regione conta oltre 130 realtà tra Case Famiglia, Case di accoglienza e Centri di aggregazione, per un totale di circa mille persone accolte. Quest’anno l’iniziativa assume un significato speciale: si celebra anche il centenario della nascita di don Oreste Benzi, fondatore della Comunità e ispiratore di questa campagna, che da quarant’anni porta cibo, dignità e speranza a chi vive ai margini, in Italia e nel mondo. Il messaggio scelto per l’edizione 2025 è ‘Una tavola ci unisce: insieme contro la fame nel mondo’, ma non c’è nulla di vuoto o retorico in questo slogan perché la tavola, in questo caso, non rappresenta un simbolo di convivialità, ma un luogo ancora negato per milioni di persone. L’evento, infatti, nasce proprio per accendere i riflettori su chi un pasto non ce l’ha, su chi resta escluso da quel diritto fondamentale che spetta a ogni essere umano: nutrirsi.