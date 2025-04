La famiglia Caniato e la Scuderia Ferrari

Rendere omaggio alla famiglia ferrarese che ha svolto un ruolo fondamentale nella nascita della Scuderia Ferrari. Questo il senso dell’iniziativa, organizzata da Ferrara Cambia e Officina Ferrarese che si terrà oggi alle 18 in corso Biagio Rossetti n. 24, con ospite d’onore la famiglia Caniato, determinante nella nascita della Scuderia Ferrari, quasi cento anni fa. L’incontro durante il quale sarà consegnata una targa a Gianfranco Caniato, sarà l’occasione per ripercorrere insieme le tappe fondamentali di una storia che ha cambiato per sempre il mondo delle corse automobilistiche. Andrea Maggi, presidente di Ferrara Cambia, sottolinea come "la memoria storica è importante per preservare il patrimonio culturale di una comunità. La Ferrari è conosciuta in tutto il mondo ed è doveroso dare il merito a una città e a una famiglia che hanno contribuito in maniera significativa alla sua fondazione". Riccardo Zavatti, presidente di Officina Ferrarese, rimarca il ruolo fondamentale di Ferrara nel motorismo: "Ferrara, terra ricca di storia del motorismo, è stata culla di grandi piloti e di grandi costruttori di vetture. Giusto ricordare le storie e i personaggi che fecero grande l’automobilismo ferrarese".