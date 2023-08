La famiglia è in vacanza I ladri svuotano la casa

La famiglia va in ferie e i ladri svaligiano l’appartamento portando via, oltre ai gioielli, mobili e oggetti di design. Si tratta di quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì verso le 2, nella frazione di Pontelagoscuro in via Migliari zona ‘Pontevecchio’. La ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento, è raccontata da Federica Losenno che con la sua famiglia abita da tempo in quest’abitazione e da circa due settimane si trovano in ferie. La donna, fortemente scossa, spiega come: "La nostra vicina di casa mi ha avvisato che nella notte ha sentito dei rumori sospetti e la finestra l’ha trovata che era stranamente accostata. A questo punto mi sono preoccupata ed ho allertato subito i carabinieri, poi ho telefonato a mio nonno e mia zia, i quali si sono recati subito a casa nostra e lì hanno fatto la triste scoperta. I ladri, secondo quanto raccontatomi, sono entrati dalla finestra davanti che guarda la via Venezia e poi sono usciti dalla porta della cucina laterale. Mio nonno e la zia – prosegue Federica Losenno – mi hanno fatto una videochiamata e poi mandato delle foto, che mi sono servite per ricostruire quanto ci è stato rubato oltre i danni ingenti".

Come detto, il furto è avvenuto proprio nei giorni in cui la casa non è abitata: "Chiaramente – aggiunge amaramente Federica Losenno – ci vediamo costretti ad anticipare il rientro dalle ferie, poi appena arrivati procederemo anche con la denuncia formale alla stazione dei carabinieri. Nella mattinata di giovedì sono venuti gli agenti della scientifica, i quali hanno provveduto ad appurare l’avvenuto scasso. I ladri sono entrati scardinando la finestra portandomi via tutto quello che avevamo di valore dai gioielli, mobili, computer, macchine fotografiche e oggetti di design".

In conclusione, Federica Losenno ricorda come: "Tra l’altro mia sorella doveva tornare proprio mercoledì sera, a questo punto forse è stato un bene che abbia rimandato il rientro perché quella gente dubito che si fermi davanti a una ragazza sola. Siamo davvero scioccati per quanto successo". Il furto in via Migliari fa parte di un ‘modus operandi’ già visto, soprattutto nel periodo estivo, dove molte famiglie partono per le ferie. Tra i ‘classici’ consigli indicati anche dalle forze dell’ordine, quello di avvisare il vicinato della propria partenza, inoltre, è auspicabile non dare chiare indicazioni sui social che si è lontani dalla propria abitazione. Nelle ultime settimane altri casi di furti in abitazione, sempre nel quartiere di ‘Pontevecchio’.

Mario Tosatti