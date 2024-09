La fanfara dei bersaglieri apre la kermesse

Si alza il sipario oggi pomeriggio sull’Antica Fiera di Portomaggiore (nella foto Cristina D’Avena), un’edizione speciale per i seicento anni di fondazione, una tra le più longeve della regione. Anniversario che coincide con il cinquantenario delle Prove di lavorazione dei terreni, fiore all’occhiello della manifestazione, che permette di vedere all’opera le macchine agricole novità, quest’anno impreziosita dalla partecipazione dell’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, e da un convegno. L’inaugurazione si terrà alle 17 con tanto di fanfara dei bersaglieri e la partecipazione di una rappresentanza dei vigili del fuoco. Dopo gli interventi istituzionali in Sala consiliare saranno consegnati premi e riconoscimenti legati alla fiera: il Bernagozzi per il ferrarese che si è distinto e i premi alle aziende emergenti. Poi visita alle tante attrazioni per l’edizione speciale. Il Porto Motor Village per gli amanti dei motori in via Eppi e in piazza Verdi Campagna Amica in collaborazione con Coldiretti, con street food, mercato contadino, stand gastronomico, eventi e musica. Ci sarà anche un cooking show con ai fornelli l’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti. In piazza Martiri della Libertà, in via Ugo Bassi e piazza Giovanni XXIII stand gastronomici, con ai fornelli i volontari delle Pro Loco. In via Carducci debutta la mostra scambio del disco, del vinile e del fumetto e in piazzale Cavallari il Villaggio dello sport, dedicato alle società sportive del territorio. In piazzetta Ex Duomo torna a grande richiesta Jazz Café, che coniuga buona cucina con wine bar e musica d’ambiente.