La Fantasia di Chopin secondo Sofia

Ferrara Musica al Ridotto con la pianista Sofia Donato. Ferrara Musica, in collaborazione con l’Associazione Ensemble, ospiterà la giovane talentuosa e pluripremiata pianista Sofia Donato al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara, oggi alle 10.30. L’evento si inserisce nella programmazione artistica di Ferrara Musica al Ridotto, programmazione volta a promuovere l’esecuzione di repertori significativi affidati a giovani interpreti di riconosciuto valore.

Il programma prevede l’esecuzione di un corpus di opere fondamentali della letteratura pianistica, rappresentativo di differenti stili e idiomi. L’apertura sarà affidata alla Sonata per op. 2 n. 2 di Beethoven. Una composizione dei primi anni del XIX secolo, in cui la scrittura beethoveniana si ispira ad Haydn, con una dialettica formale incisiva e un’articolazione tematica di notevole respiro. La struttura in quattro movimenti fonde la chiarezza dell’impianto classico con un’espressività già marcatamente personale. A seguire, Sofia Donato eseguirà la Fantasia in fa minore op. 49 di Fryderyk Chopin: ricchezza armonica, cantabilità delle melodie e complessità delle dinamiche espressive ne fanno un esempio paradigmatico del linguaggio chopiniano, con le sue sfumature malinconiche e i momenti di intenso virtuosismo. Il concerto si concluderà con l’impegnativa Sonata per pianoforte opera 14 di Sergej Prokof’ev. Composta nel 1912, testimonia l’evoluzione del linguaggio musicale nel primo Novecento, con energia ritmica, dissonanze e la sua scrittura pianistica così evoluta. L’opera si articola in quattro movimenti, ciascuno caratterizzato da una specifica tensione espressiva e da un’originale elaborazione dei materiali tematici. Sofia Donato, nata a Bologna nel 2005, inizia a suonare il pianoforte a cinque anni e mezzo. Dal 2019 studia con il maestro Ingrid Fliter all’Accademia Pianistica di Imola, e con il maestro Mauro Minguzzi presso la Scuola Musicale Malerbi di Lugo. Ha ottenuto risultati ragguardevoli in diversi concorsi nazionali e internazionali fin dalle sue prime partecipazioni che risalgono al 2014. Ha tenuto concerti in Italia e all’estero in città come Vienna (presso la sede della Steinway and Sons), Cannes (ospite del Festival Jeunes Talents), Milano (all’Auditorium Verdi, alla Società Umanitaria e nelle rassegne musicali Pianosofia e Piano City Milano), Ravenna (nella Sala Corelli del Teatro Dante Alighieri per il progetto Giovani in musica), Palermo (nel Chiostro di Santa Caterina, ospite di Piano City Palermo), Bologna (al Teatro Guardassoni, a Palazzo Magnani, nella Cappella Farnese.

Nella Sala Bossi,ð 0532/202675.