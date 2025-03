La farina Molini Pivetti sempre più eccellenza con l’Academy Iannucci

L’eccellenza delle farine Molini Pivetti si unisce all’arte bianca firmata Academy Iannucci, con l’obiettivo di valorizzare e far crescere le figure professionali di pizzaiolo, pasticcere e panificatore attraverso percorsi formativi di alto livello.

L’azienda molitoria di Renazzo, rinomata per la qualità delle sue farine, diventa main sponsor della prestigiosa scuola guidata dal maestro pizzaiolo Vincenzo Iannucci, e supporterà con le proprie farine la formazione.

"L’Academy Iannucci - Pizzaioli in Luce vuole essere un punto di riferimento per coloro che ricercano una formazione pratica e di alto livello. Il professionista oggi deve saper innovare assicurandosi che i prodotti alimentari soddisfino in primis le esigenze in termini di salute e nutrizione, senza però trascurare il gusto e la sostenibilità, nel rispetto dell’ambiente. Di qui è nata l’idea di sviluppare una formazione che guardi alla professione a tutto tondo, dai segreti delle tecniche di lavorazione fino ai consigli su come sviluppare il proprio business", afferma Vincenzo Iannucci. Oltre alla formazione tecnica e pratica, nel ricco calendario degli appuntamenti ci sono due incontri d’eccezione.

Il primo appuntamento, dal titolo “Consigli per creare un brand di successo”, è avvenuto ieri a Striano (Napoli), presso Cantiere del Gusto, in via Farricella I°, con la presenza di oltre 70 pizzaioli.

Si è trattata di un’occasione di formazione imperdibile, arricchita dalle testimonianze di successo di Ciro Poppella, maestro della pasticceria celebre per il suo “fiocco di neve” e Edoardo Ammendola dell’Antica Pizzeria Di Matteo, del centro storico di Napoli.

Il pasticcere napoletano Ciro Poppella (foto a destra) dichiara: "Sono molto orgoglioso di essere stato inviato a questo evento così importante. Mi emoziona sempre raccontare come la Pasticceria Poppella sia diventata un punto di riferimento per i napoletani e per i tanti turisti che affollano la città di Napoli. La mia pasticceria è un’arte che mi ha permesso di raggiungere grandi soddisfazioni con accanto sempre la mia famiglia".

Edoardo Ammendola sottolinea l’importanza della formazione per chi opera nel mondo dell’arte bianca: "La nostra pizzeria è una parte della storia di Napoli e della sua tradizione gastronomica. Da più di ottantacinque anni, siamo testimoni di un’evoluzione che ha visto passare qui numerose generazioni. La pizza napoletana è un’arte, e noi siamo i custodi di questa arte, orgogliosi di portarla avanti con lo stesso spirito e la stessa dedizione di quando è nata. Ma non basta solo prepararla: è un mestiere che va conosciuto a 360°, che richiede una formazione continua, ma anche un profondo rispetto per la tradizione e la cultura che c’è dietro ogni singolo gesto".

La partnership tra l’Academy Iannucci e Molini Pivetti amplia la rete con l’apertura di tre nuove sedi in Italia, oltre alla sede principale presso Molini Pivetti, il Pivetti Lab, a Renazzo. "L’Academy è soprattutto un luogo di incontro tra professionisti, dove creare connessioni nel settore e ampliare le proprie opportunità lavorative grazie a momenti di formazione e di confronto, ma anche fiere ed eventi di settore, che ad oggi conta oltre 80 iscritti", afferma Iannucci.