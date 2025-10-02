La febbre dell’oro. Ciak in Sala Estense con Chaplin

Oggi, alle 21 (apertura porte 20.30), il Cinema Boldini in Sala Estense di Arci Ferrara inaugura il Festival di Internazionale a Ferrara con le celebrazioni per il centenario di The Gold Rush – La febbre dell’oro di Charlie Chaplin in una versione restaurata 4K distribuito dalla Cineteca di Bologna, ingresso gratuito. Un’anteprima assoluta per il pubblico ferrarese, evento inaugurale del Festival di Internazionale a Ferrara 2025.

Restaurato dalla Cineteca di Bologna e dal laboratorio L’Immagine Ritrovata, The Gold Rush torna in sala cento anni dopo la sua uscita – era il 1925 – in una forma visiva e sonora che restituisce tutta la potenza di uno dei capolavori più iconici della storia del cinema. A precedere la proiezione un dialogo dal vivo in Sala Estense tra Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, e Piero Zardo, per Internazionale. Un momento di riflessione e racconto attorno alla figura di Chaplin, artista totale e visionario, capace di raccontare la povertà e la dignità, il sogno americano e la solitudine, la fame e la risata, in una sintesi che non ha eguali.

The Gold Rush è il film che Chaplin dichiarò essere "quello per cui voglio essere ricordato". È anche l’opera in cui il vagabondo – Charlot – affronta la frontiera del Nord, in una corsa all’oro che diventa allegoria universale dell’esistenza. Un racconto di sopravvivenza e tenerezza, di comicità fulminante e struggimento assoluto, tra paesaggi innevati e baite fatiscenti, scodelle vuote e sogni a occhi aperti. Celeberrime alcune sequenze che hanno fatto la storia del cinema: la danza dei panini, la scarpa cucinata e mangiata come fosse un piatto da ristorante, il rifugio che si inclina pericolosamente sul ciglio del burrone.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è reso possibile grazie alla collaborazione tra Arci Ferrara, Internazionale e Cineteca di Bologna.