Ferrara
CronacaLa febbre dell’oro. Ciak in Sala Estense con Chaplin
2 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
La febbre dell’oro. Ciak in Sala Estense con Chaplin

Oggi, alle 21 (apertura porte 20.30), il Cinema Boldini in Sala Estense di Arci Ferrara inaugura il Festival di Internazionale a Ferrara con le celebrazioni per il centenario di The Gold Rush – La febbre dell’oro di Charlie Chaplin in una versione restaurata 4K distribuito dalla Cineteca di Bologna, ingresso gratuito. Un’anteprima assoluta per il pubblico ferrarese, evento inaugurale del Festival di Internazionale a Ferrara 2025.

Restaurato dalla Cineteca di Bologna e dal laboratorio L’Immagine Ritrovata, The Gold Rush torna in sala cento anni dopo la sua uscita – era il 1925 – in una forma visiva e sonora che restituisce tutta la potenza di uno dei capolavori più iconici della storia del cinema. A precedere la proiezione un dialogo dal vivo in Sala Estense tra Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, e Piero Zardo, per Internazionale. Un momento di riflessione e racconto attorno alla figura di Chaplin, artista totale e visionario, capace di raccontare la povertà e la dignità, il sogno americano e la solitudine, la fame e la risata, in una sintesi che non ha eguali.

The Gold Rush è il film che Chaplin dichiarò essere "quello per cui voglio essere ricordato". È anche l’opera in cui il vagabondo – Charlot – affronta la frontiera del Nord, in una corsa all’oro che diventa allegoria universale dell’esistenza. Un racconto di sopravvivenza e tenerezza, di comicità fulminante e struggimento assoluto, tra paesaggi innevati e baite fatiscenti, scodelle vuote e sogni a occhi aperti. Celeberrime alcune sequenze che hanno fatto la storia del cinema: la danza dei panini, la scarpa cucinata e mangiata come fosse un piatto da ristorante, il rifugio che si inclina pericolosamente sul ciglio del burrone.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è reso possibile grazie alla collaborazione tra Arci Ferrara, Internazionale e Cineteca di Bologna.

© Riproduzione riservata

