La febbre sul panno verde. Il gioco d’azzardo non paga. Alla roulette si perde sempre

"Conviene giocare d’azzardo? E se come dicono tutti, non conviene, allora perché giochiamo?", ad aiutare i ferraresi a dare una risposta a queste domande arriva ’Fate il nostro gioco’, un laboratorio gratuito che si rivolge alla popolazione realizzato nell’ambito del Piano di Prevenzione e Contrasto del Gioco d’azzardo 2022-2024 della Regione. Ha il patrocinio del Comune e nasce dalla collaborazione fra il Servizio Dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Ferrara e i formatori della Società di divulgazione scientifica TAXI1729 di Torino.

L’iniziativa grazie anche alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, aggiunge un tassello in più alle attività di prevenzione che l’Équipe Dga realizza sul territorio dal 2018. "Un’occasione preziosa che ha come obiettivo quello di allertare la cittadinanza rispetto ai rischi connessi al gioco d’azzardo patologico – commenta Cristina Coletti, assessore alle Politiche sociali del Comune – il laboratorio, dal titolo evocativo “Fate il nostro gioco” rappresenta uno strumento innovativo ed efficace per faro comprendere i pericoli del gioco d’azzardo ad ogni età". Il laboratorio si tiene a Ferrara, nell’ex refettorio di San Paolo (via Boccaleone 19) da oggi al 5 marzo ed è suddiviso in tre aree tematiche (psicologia, matematica, dipendenza) che si mescolano nelle varie attività per dare al visitatore una visione complessiva e consapevole del fenomeno del gioco d’azzardo. "Fate il nostro gioco" è un percorso didattico-interattivo e affronta la tematica del gioco d’azzardo con un approccio innovativo. Le persone che vi partecipano saranno coinvolte in esperimenti di gioco e di calcolo delle probabilità, con l’obiettivo di svelare le regole, i segreti e le grandi verità che stanno dietro al gioco d’azzardo. "Prosegue – sottolinea Franca Emanuelli, direttrice del Dipartimento assistenziale integrato di Salute mentale e Dipendenze patologiche – il lavoro dell’Usl di Ferrara per la prevenzione in tema di dipendenze patologiche a tutte le categorie di persone: giovani, adulti ed anziani". Iscriversi al laboratorio è gratuito. È possibile riservare il proprio posto sul sito: www.fateilnostrogioco.it/ferrara e lì selezionare il numero di persone, il giorno, l’orario. Il laboratorio è aperto tutti i giorni da oggi al 5 marzo; nelle mattinate dal lunedì al sabato è riservato alle scuole; è aperto alla popolazione nei pomeriggi e nel weekend. "In Emilia Romagna nel 2022 per il gioco d’azzardo sono stati spesi 9 miliardi di euro", ricorda la direttrice del SerDP Luisa Garofani. Gli utenti che si sono rivolti ai SerDP per un trattamento per problemi legati al gioco d’azzardo dal 2006 al 2023 sono passati da 26 a 97 pazienti, con un picco nel 2019 con 154 utenti. "Portiamo avanti il contrasto al gioco d’azzardo attraverso una corretta informazione e facendo ricorso a tipologie di intervento innovative – spiega Linda Borra, psicologa ’Èquipe DGA Area Prevenzione che con Ilaria Galleran lavora sul territorio ricorrendo al teatro e ai laboratori. Sara Zaccone educatrice e socia fondatrice di TAXI 1729: "Col gioco d’azzardo si perde sempre. Per difendersi occorre conoscerne i meccanismi nascosti che chiamano in causa specifici schemi mentali".