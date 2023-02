La felicità della vita, una seconda famiglia

La felicità della vita, in un percorso di vita San Patrignano, una seconda famiglia. San Patrignano è una comunità terapeutica in provincia di Rimini, nata nel 1978 per volontà dell’imprenditore Vincenzo Muccioli.

Ragazzi, ragazze, persone di età con problemi di dipendenza qui ripartono da zero, in un percorso graduale, che alla fine li vedrà vincitori nella loro lotta interiore. SanPa è anche una comunità di vita, che, come una seconda famiglia, accoglie quanti sono tormentati dalle dipendenze, dall’emarginazione, dal disagio perché ritrovino la propria strada attraverso un cammino di recupero. È un luogo di valori e di rinascita, dove ricostruire la propria identità e il proprio futuro, vivendo l’onestà, l’impegno, il rispetto per se stessi e per gli altri, la solidarietà, circondati da persone che non giudicano ma stanno accanto. A San Patrignano i ragazzi sono impegnati in un percorso che li conduce al reinserimento sociale e lavorativo drug free. Alla comunità si affianca SanPa Dogs, entro cinofilo nel quale chi ha superato il dramma delle dipendenze deve assistere cani abbandonati, un “recupero nel recupero, dall’animale alla persona, in un circolo virtuoso, nutrito dai valori della comunità”: attraverso il rapporto con il cane, si impara cosa significa responsabilità, “prendersi cura di qualcuno”; come dice il motto, “We care”, noi ci teniamo, teniamo alla vita. Questa “famiglia” è in costante crescita, sia in Italia sia in Europa. Svolge un’azione di prevenzione nelle scuole per testimoniare il lavoro con le persone problematiche e per sensibilizzare gli studenti sui problemi della droga. I laboratori aiutano le nuove generazioni a capire il pericolo della dipendenza e a divulgare uno stile di vita positivo, in cammino verso una vita felice.