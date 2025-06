La femminilità secondo Mucha

Si conclude il ciclo di conferenze a corredo delle mostre Alphonse Mucha e Giovanni Boldini. Oggi alle 17, nella sala Rossetti di palazzo dei Diamanti, Giacomo Brini, fotografo, terrà l’ultimo incontro dal titolo Mucha: dall’effige alla fotografia, tracciando la femminilità. Alphonse Mucha, attraverso il suo stile inconfondibile, ha plasmato un’immagine della femminilità che ha superato le barriere del tempo, rappresentando la donna come un’entità seducente, potente, delicata, senza mai rappresentarla come oggetto, bensì come un simbolo di libertà, dignità e bellezza.