La Ferrara degli Este rivive nel presepe. Da un’idea di Pandolfi

Ultimi giorni di apertura del deposito di materiali archeologici con esposizione del presepe storico ambientato nella Ferrara estense. Oggi dalle 15 alle 18, domani e lunedì 6 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sono previste le ultime aperture straordinarie al pubblico del deposito di materiali archeologici che è situato nel Comune di Riva del Po, in piazza Umberto I numero 16 (frazione del comune di Ro Ferrarese), nei nuovi ampi locali messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale di Riva del Po.

Durante le visite, che sono consentite a ingresso libero, saranno presenti presso la struttura i soci volontari del Gruppo Archeologico Ferrarese, volontari che sono a disposizione dei visitatori per rispondere alle loro domande ed illustrare i ritrovamenti più significativi che sono stati fatti in questi anni. In questi giorni il deposito si è arricchito di una nuova esposizione che si potrebbe definire ’storica’ in tema con le festività natalizie. Si tratta infatti di un originale presepe realizzato dal socio Gruppo archeologico ferrarese (Gaf) Antonio Pandolfi. Una suggestiva natività ambientato nella Ferrara al tempo degli Estensi. Si tratta certo di una bella occasione, certo unica per vedere un vero e proprio presepe artistico, con riproduzione di palazzi ed edifici rinascimentali e personaggi dell’epoca. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Riva del Po ed è stata autorizzata dalla Soprintendenza Archeologia.