’La Ferrara degli Estensi’. Il nuovo libro di Gnudi oggi in sala Orsatti

Questo pomeriggio ’Righe di periferia’ proporrà uno dei suoi ultimi due libri della prima parte di questa terza edizione. Alle 18 infatti, nella sala Nemesio Orsatti di Pontelagoscuro, il comitato ’Vivere insieme’ e il consorzio ’Eventi editoriali’ presenteranno ’La Ferrara degli Estensi’ di Sergio Gnudi. Non si tratta di una narrazione per tutti. Lo scrittore, per dare una cornice al suo racconto, descrive la storia del docente Renato Antinori, insegnante universitario e studioso della storia di Ferrara. Il clima dell’aula, si tramuta in attenzione e coinvolgimento appena il professore inizia a descrivere le vicende della città, dalla sua nascita alla signoria degli Estensi. Ed è proprio sulla storia di questi ultimi che si concentra la narrazione. Al termine dell’incontro, ai presenti sarà offerto un aperitivo di fine serata.