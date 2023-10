La Ferrara del futuro. Ambiente e viabilità. Focus su vie fluviali, strade e petrolchimico

Di Bisceglie

Rigenerazione della città ‘costruita’, riduzione del consumo di suolo e miglioramento della qualità urbana ed ecologico-ambientale. Finalmente il Pug. Dopo quasi due anni di lavoro – un anno e otto mesi, per la precisione – l’amministrazione presenta alla città uno degli atti più importanti del mandato (e non solo). Il Piano urbanistico generale. E, quelle elencate poco fa, sono i tre capisaldi metodologici e contenutistici sui quali si incardina l’intero documento. Che è sì "un piano tecnico" ma è un atto "squisitamente politico", come precisa in apertura di presentazione il primo cittadino Alan Fabbri.

Obiettivi strategici. Sono quattro gli obiettivi strategici, che verranno perseguiti mediante cento azioni progettuali. Il primo riguarda la città-paesaggio ‘resiliente e antifragile’. Ossia la capacità della città di rispondere alle condizioni di stress e cambiamento connesse all’interazione di una molteplicità di rischi di origine naturale e antropica. La traduzione pratica è la volontà di realizzare "infrastrutture verdi e blu – si legge nel documento – al centro di una transizione ecologica della città e del territorio". Il secondo obiettivo riguarda la città ‘policentrica – rigenerata e abitabile’, punto quest’ultimo particolarmente caro al vicesindaco e assessore all’Urbanistica Nicola Lodi che ha caratterizzato la sua azione amministrativa (anche nel Pug) attraverso una grande attenzione alle frazioni. Il terzo è la città attrattiva, che fa riferimento in particolare alla necessità di rafforzare le condizioni urbanistiche, sociali e imprenditoriali della città e l’ultimo – forse più sfidante – è quello che riguarda il potenziamento infrastrutturale della città. Sotto questo profilo è utile segnalare tre interventi significativi: la bretella Nord tra via Padova e via delle Bonifiche; la bretella Est di San Giorgio – anello Tangenziale Est e il bypass carrabile tra via Sammartina e via Bologna. Una grande centralità è stata data alle vie fluviali (dal Boicelli al Volano) – qui gli interventi si concentreranno sulla riqualificazione urbana – e sulla cintura verde del parco delle Mura. "Si tratta di un documento fondamentale per il futuro della città – spiega il sindaco Fabbri – e che ci rende particolarmente orgogliosi perché traduce la nostra visione, che è il frutto di un’ampia condivisione tra stakeholder e cittadinanza. Ma i momenti di confronto non sono ancora finiti: sono già stati calendarizzati altri appuntamenti con la città ed è stato aperto un link attraverso il quale i cittadini potranno mandarci le loro osservazioni". La parola d’ordine che il primo cittadino ripete a più riprese è "semplificazione". Un concetto ribadito anche dalla parte tecnica della struttura – Fabrizio Magnani e Cristiano Rinaldo – che si concentrano sui numeri. "Dagli attuali 140 articoli – spiegano – il nuovo Pug ne avrà 40. E questa semplificazione aiuterà tutti coloro che, per motivi professionali e non solo, potranno fare affidamento su un documento molto efficace".

A proposito di parte produttiva, un rilievo significativo è stato dato al Petrolchimico per il quale, spiega Magnani, "abbiamo snellito i piani particolareggiati, in modo tale da rendere le risposte alle imprese più immediate". "A questo piano ci abbiamo lavorato giorno e notte – scandisce il vicesindaco Lodi – e, i trecento elaborati che lo compongono, sono il frutto di un grande lavoro di confronto che abbiamo fatto e che proseguirà. Alle critiche politiche, abbiamo preferito il lavoro. E ora ci presentiamo con un documento che disegna la città del futuro: più attenzione all’impatto ambientale, alle zone produttive, alle frazioni e alle aste fluviali. La priorità del mio lavoro è sempre stata il Pug. Attendiamo, adesso, le ulteriori osservazioni che verranno dalla cittadinanza". Entro il 25 aprile 2024 il Pug dovrà essere approvato. Il passaggio in Consiglio comunale, tuttavia, non sarà indolore.