La Ferrara delle meraviglie. Arte, scrittura e Metafisica da Alberto Savinio a De Chirico

Oggi alle 17.30, al Circolo dei negozianti (palazzo Roverella, corso della Giovecca 47) si terrà l’incontro, organizzato dall’associazione Ferrara Cambia, ‘La Ferrara delle meraviglie – curiosità, misteri e stranezze nella città metafisica’ tenuto da Adello Vanni, psichiatra e storico, autore del libro omonimo. Modera Ruggero Osnato, introduce Andrea Maggi, presidente dell’associazione.

Per quali ragioni Ferrara è veramente Metafisica? Nella prima guerra mondiale Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Carlo Carrà, Filippo de Pisis e Mario Pozzati erano artisti-soldati ‘imboscati’ a Ferrara. Per loro questo periodo fu esaltante, ma nello stesso tempo frustrante. La pittura e la letteratura metafisica, infatti, non riuscivano ad avere successo in città, a differenza di quello che molti continuano a credere tuttora.

Vanni proporrà alcune pagine della loro letteratura metafisica, che, maggiormente ricca di semanticità rispetto ai quadri, può far comprendere meglio il complesso binomio tra Ferrara e questa corrente di pensiero.