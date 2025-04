"La ferrovia e Fratelli d’Italia, solo uno spot"

La proposta di Fratelli d’Italia di completare la ferrovia da Ferrara fino al mare ha innescato un’ampia discussione tra le forze che governano la Regione e il partito proponente. Noi restiamo piacevolmente sorpresi nel constatare questa tanto attesa svolta ambientalista di FdI. Solo pochi mesi fa, il senatore Balboni auspicava e sollecitava il Governo affinché ‘ricompensasse’ il territorio ferrarese, duramente colpito dalle alluvioni, con una nuova autostrada che collegasse i Lidi non solo alla città, ma addirittura a Reggiolo, estendendo di fatto il famigerato e controverso progetto dell’autostrada Cispadana.

Ora, a prescindere dal fatto che il nostro territorio, più che di autostrade, ha bisogno quanto prima di nuovi argini, vogliamo far presente ai dirigenti di Fratelli d’Italia che la proposta di completare la ferrovia – si ferma a Ostellato e poi a Codigoro – è da tempo presente nei nostri programmi elettorali da almeno 10 anni, compreso l’ultimo programma delle regionali, condiviso con le altre forze della coalizione che ha poi vinto le elezioni.

La polemica sulla presunta scarsa sensibilità dell’attuale giunta De Pascale, oltre a essere inutile, sembra avere come unico scopo quello di attaccare strumentalmente l’avversario politico, per tenere vivo quel ‘nemico’ di cui la destra non riesce a fare a meno.

La politica ambientale e della mobilità sostenibile è da sempre un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, e far parte oggi della giunta regionale ci dà l’opportunità di portare avanti questo progetto. Non sarà semplice, perché i partiti del cemento e dell’asfalto, purtroppo, sono trasversali, ma le battaglie giuste ci hanno sempre dato l’energia per proseguire nel nostro percorso di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Vedere oggi una forza politica da sempre legata all’asfalto – che definisce il Green Deal una truffa – schierarsi improvvisamente a favore di una ferrovia, fa sorridere. È l’ennesimo tassello di una propaganda senza fine e senza senso.

Movimento 5 Stelle