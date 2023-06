La festa con gli Sgarbi e don Negri "Fu un incontro tra quattro eretici"

di Federico Di Bisceglie

"Fu un incontro fra quattro eretici, che incarnavano ognuno a suo modo, un contro-potere. Da quella giornata solo passati solo pochi anni ma, rivedendo quelle foto, appare evidente che sia finita un’epoca". Vittorio Sgarbi scava nella memoria. La macchina del tempo lo riporta a quella fredda ma assolata giornata di gennaio del 2016. Fu quella l’occasione dell’incontro fra i quattro "eretici". Lui, il padre Nino (era il suo compleanno), il presidente Silvio Berlusconi e monsignor Luigi Negri, all’epoca arcivescovo di Ferrara-Comacchio. Ro, la casa di famiglia. Il luogo, le radici. Il critico volle un compleanno aperto agli amici e ai parenti. Sì perché, dice, "Berlusconi lo consideravo alla stregua di un familiare. Come un fratello maggiore".

Nella foto appaiono tutti sorridenti. Ora, ne resta solo uno. "Rimango solo io – riconosce Sgarbi – per il resto è sparito tutto, meno il ricordo di una giornata bellissima. Peccato non aver ripreso tutto". La memoria del sottosegretario, però, non tradisce. Se non le emozioni. Ognuno, in quell’occasione, interpretava il suo ruolo. "Negri ha vissuto una chiesa nella quale è stato messa ai margini – osserva Sgarbi –, Berlusconi fu osteggiato durante tutta la sua carriera dalla magistratura a cui si oppose sempre con forza. Sono stati esattamente due interpreti, a loro modo, del contro-potere". "Io – riconosce Sgarbi – pur avendo avuto un ruolo influente nell’ambito culturale e artistico, non ho mai incarnato il potere consolidato. E mio padre Nino, che iniziò la sua carriera di scrittore a 90 anni, ha incarnato in quel momento un contro-potere simbolico". Del suo rapporto con Silvio Berlusconi, il sottosegretario alla Cultura ricorda la parte fuori dai riflettori. Il resto è storia nota. "Il cavaliere veniva affettuosamente ripreso da mia madre – racconta Sgarbi – che gli chiedeva conto del perché non mi avesse dato l’incarico da ministro della Cultura. Berlusconi ammetteva sempre che aveva sbagliato e che sarei diventato ministro la legislatura successiva".

Per ora, è sottosegretario. La politica non poteva mancare come argomento al desco degli Sgarbi. Con Berlusconi presente, a maggior ragione. "Le affinità tra Berlusconi e monsignor Negri erano tante – racconta – ma non tanto dal punto di vista politico, quanto più dall’essere consapevoli di appartenere a una storia comune: l’essere degli underground. Oltre al legame profondo che i due condividevano con Comunione e Liberazione". L’humus era comunque favorevole nella casa di Ro. "Mio padre – scandisce Sgarbi con affetto filiale – era un liberale monarchico". E d’altra parte la politica è stata una costante anche nella vita del presidente di Ferrara Arte. Addirittura, sottolinea, "sono entrato in parlamento prima di Berlusconi, nel 1992. Con il Partito Liberale".

"A guardarla oggi quella foto – chiude – sembra un secolo fa. Ma è invece solo di pochi anni or sono". Il crepuscolo di un’epoca.