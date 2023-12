La Festa dei nidi dà il via al Natale: "Poi ci sarà la Fabbrica di cioccolato"

CENTO

Cento oggi accende il Natale con la festa di Nidi e dà il via al dicembre di iniziative, presentato ieri dall’amministrazione comunale. "Investiamo sugli eventi perché sono volano di socialità ed economico – dice il sindaco Edoardo Accorsi – e siamo già al lavoro anche per il carnevale e il Giro, unendo eventi locali a quelli dal respiro più ampio. Il Natale abbiamo scelto di presentarlo in Pinacoteca perché sta già dando ottimi risultati di afflusso, basti pensare al migliaio di persone dell’inaugurazione, e quindi rappresenta un elemento di grande attrazione. E per questo, per Cento è un Natale di grande fiducia e speranza per il futuro della città. I frutti dei nostri 2 anni di lavoro si stanno vedendo nella riapertura della Pinacoteca o nel cantiere del teatro m anche nella scelta convinta di investire sugli eventi nonostante le difficoltà del momento storico. E stiamo anche lavorando sull’accoglienza alberghiera per dare finalmente risposta".

Natale che oltre alle attrazioni pare aver ricucito il rapporto tra Comune e comitato commercianti. "Ci siamo incontrati, hanno fatto proposte e si è aperto un tavolo di discussione – prosegue l’assessore Filippo Taddia – tant’è che loro hanno deciso di addobbare i portici arricchendoli anche di una cinquantina di alberini di Natale. Comitato che interagisce sia per il Natale che per altri eventi, in un lavoro in sinergia contribuendo all’accoglienza e alla bellezza della città".

Di certo gli eventi attirano persone in centro e dicembre è periodo importante per il commercio, per il quale la giunta Accorsi aveva deciso di andare ad affidamento diretto con l’azienda You Servizi di Acqui Terme (AL) per 25.500 euro. "Famiglia, cioccolato e commercio sono le tre parole del nostro Natale- – illustra Taddia –Si comincia (oggi) con l’accensione delle luminarie, letture, canti e la festa dei Nidi, poi ogni venerdì, sabato e domenica, fino al 24, ci saranno iniziative. Dall’8 all’11 prende vita in piazza la Fabbrica di cioccolato’, 100 mq all’interno di una struttura di nuova concezione, dove trovare lecca lecca giganti, tanta cioccolata, oggetti, caramelle ma anche laboratori di cioccolato per i bimbi. Il 9, poi, sempre con l’aiuto di bimbi e genitori, si darà vita a una tavoletta di cioccolato lunga una decina di metri che, al termine, sarà condivisa con tutti. Ci saranno però anche eventi itineranti, con spettacoli di arte circense, cantori di brani natalizi e ovviamente, Babbo Natale". La Fabbrica di cioccolato sarà aperta dall’8 all’11, la tavoletta dei record sarà il 9 alle 17, la musica in centro storico con Babbo Natale e l’elfo sarà l’8, 16 e 24 dicembre, i laboratori per bambini creando palline e piccoli manufatti natalizi saranno nei giorni 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 23, 24, gli spettacoli di circo e magia con giocolieri, trampolieri, equilibristi e maghi itineranti saranno l’8, 9, 10, 11, 15, 16, 17; ei cori itineranti Carolers allieteranno il centro il 10, 17 e 23 dicembre. Nelle frazioni, invece, saranno le varie associazioni o pro loco a dar vita agli eventi del Natale che saranno poi man mano inserite nel sito del comune o nella comunicazione social sulla quale Taddia ha detto di voler puntare molto.