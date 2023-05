’La festa dei vicini’ in viale Margherita

Venerdì dalle 16, nell’area verde compresa tra via Punta Scirocca e viale Margherita a Comacchio, si terrà ‘La festa dei vicini’. L’iniziativa organizzata in collaborazione con Comune di Comacchio, Acer Ferrara, Spazio Marconi e Manufactory, prevede un pomeriggio all’insegna del divertimento e della convivialità. Ci sarà animazione e intrattenimento, con giochi per ogni età: il tutto, allietato da buona musica e da un’appetitosa merenda. Inoltre, alla presenza delle autorità, verrà inaugurato il murale realizzato sulla parete di un edificio residenziale dall’artista piemontese Fabio Petani nell’ambito del Festival Manufactory.