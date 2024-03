La festa dei vincitori. E ora l’ironico funerale

Nei giorni scorsi i Ragazzi del Guercino hanno festeggiato la loro vittoria al Carnevale e ora si stanno preparando per celebrare il goliardico funerale del carnevale. L’allegra cerimonia del funerale alle altre quattro società carnevalesche si terrà venerdì alle 20.30 partendo dal piazzale della Rocca per raggiungere piazza Guercino tra zirudelle, prese in giro, ironia, finti prelati e vedove inconsolabili. "La festa post vittoria del Carnevale è stata un gran successo, con più di 200 persone presenti all’hotel Bologna – dice Alessandro Govoni de I Ragazzi del Guercino –. Erano presenti anche Matteo Remondi per la Fondazione Teatro, i presentatori Alessandro Ramin e Patty Po, il patron Manservisi, e in rappresentanza del sindaco, Alessandro Cortesi che fa anche parte della nostra società da anni. E tanti giovani del Guercino. Un gran successo durante il quale sono stati tanti i ringraziamenti che l’associazione ha fatto a tutti i vari collaboratori, finendo in musica e dj set". E si guarda avanti: "Stiamo già pensando al bozzetto del prossimo anno e ci siamo anche già trovati per discuterne".