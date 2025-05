La festa del ballo, dal pubblico un’ovazione. I talenti crescono tra hip hop e danza classica

Un successo di pubblico per la festa della danza. L’appuntamento, organizzato dalla Polisportiva Putinati e patrocinato dal Comune di Ferrara, si è tenuto nei giorni nella Sala Estense. Sul palcoscenico piccoli e grandi allievi di danza classica, moderna, hip hop e di ballo contemporaneo.

Gli spettacoli erano la sintesi dei progetti didattici portati avanti sin dall’inizio dell’anno nei vari corsi e hanno quindi mostrato diversi approcci nei confronti della danza che rappresentavano lo stile dei vari coreografi. "Un lavoro collettivo – hanno ricordato gli organizzatori – ma anche individuale per unire le forze e unificare le competenze di diverse persone, lasciando libertà creativa. La collaborazione favorisce anche la condivisione delle idee e delle risorse, l’apprendimento reciproco e la creazione di sinergie che amplificano risultati e visioni". Durante la festa della danza, tra musiche accattivanti, luci e costumi di ogni genere, si sono esibiti gli allievi di Laura Govoni, Marco Serra e Claudia Checchi nello spettacolo che è andato in scena nel pomeriggio. E quelli di Silvia Bottoni, Giulia Bonora e Veronica Principato nello spettacolo serale. Sul palco anche il presidente della Polisportiva Putinati Andrea De Vivo, che si è complimentato per la buona riuscita della iniziativa. I ringraziamenti sono andati anche Chiara Mongardi, responsabile di Emilbanca, sponsor della giornata, e a Consorzio Eventi Editoriali.

Mario Tosatti