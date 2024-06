La festa del donatore. Sulle note di Barbara Cola, un gesto che salva la vita

Un concerto di Barbara Cola, convegni e musica per la festa del donatore. Si tratta di alcuni degli appuntamenti per celebrare il gesto del dono del sangue. Ieri, nella sede provinciale Avis, si è tenuta la presentazione degli eventi per la festa del donatore 2024. In sala i presidenti Avis provinciale e comunale, Davide Brugnati e Sergio Mazzini, Rosanella Maranini, direttrice Aci, Roger Baruzzi, presidente Avis Massafiscaglia, Francesco Melchiori, presidente Avis Migliarino. "In questa edizione abbiamo deciso – spiega Davide Brugnati – di unire i temi della sicurezza stradale a quelli della donazione di sangue e plasma, argomenti apparentemente distanti ma che in realtà sono legati da un filo rosso. I feriti da incidenti stradali spesso, per essere curati, necessitano di sangue che, tramite trasfusioni o emoderivati, in verità risulta vitale per persone che soffrono di varie patologie e ne hanno un bisogno quotidiano. I mesi estivi rimangono il periodo dell’anno in cui si registra il maggior numero di incidenti, dobbiamo tenere alta l’attenzione alla guida, così come aumenta il fabbisogno di sangue in particolare nelle località di vacanze". Per celebrare questo evento è stato organizzato un "Convegno sulla sicurezza stradale" che si terrà alle 18 di venerdì all’Auser di Massa Fiscaglia e due momenti d’intrattenimento musicale ‘Barbala Cola in concert’ che si terrà venerdì, alle 21, al teatro ‘Severi’ di Migliaro e ‘Rock sulla darsena’ che si terrà domenica, alle 21, in Piazza Pertini a Migliarino. Il presidente comunale Avis, Sergio Mazzini ha poi illustrato gli eventi che si terranno a Ferrara per la festa del donatore. Un convegno dal titolo ‘Donazione di sangue e disabilità’ dalle 10 alle 12 nella sede consorzio ‘Wunderammer’. Sarà presente Fausto Aguzzoni, vicepresidente vicario Avis nazionale, Franco Romagnoli, direttore attività sociosanitarie Ausl Ferrara, Tamara Zappaterra, prorettrice della diversità universitaria Ferrara, Silvia Venturini, docente scuola secondaria di 2° grado e Claudio Mari, presidente comitato ferrarese Area disabili. A seguire alle 18.30 la messa alla parrocchia ‘Sacra Famiglia’ officiata da monsignore Gian Carlo Perego arcivescovo di Ferrara e Comacchio. Alle 19.30 nel piazzale della chiesa esibizione degli sbandieratori della contrada San Luca. Nella serata di venerdì 21, alle 21, al centro sociale ‘Rivana Garden’ ricordando ‘Florio Ghinelli’ con l’orchestra a plettro ‘Gino Neri’. Sono stati illustrati i dati delle donazioni (sangue+plasma) nell’anno corrente si sono avute 9.998 donazioni complessive un +521 rispetto all’anno precedente, inoltre, le prime donazioni hanno registrato un +194.

Mario Tosatti