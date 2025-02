La festa del Gruppo Ghedini. Ecco ’Lungofiume 2025’, l’evento dell’estate in Darsena

Gruppo Ghedini ha ospitato l’evento di presentazione ufficiale del progetto Lungofiume 2025. Un successo di pubblico e partecipazione nello showroom di via Sammartina. L’iniziativa, ormai punto di riferimento per le estati in Darsena, si preannuncia come un’edizione ricca di sorprese, spettacoli e sapori, capace di attirare visitatori da tutta la regione e oltre. I ristoratori che parteciperanno a Lungofiume, hanno offerto un ricco buffet, deliziando i presenti con specialità culinarie. Protagonisti del catering sono stati Nonna Ines, Braceria La Erbe, Maracaibo, Bregoli, Giù in Cantina, Vassalli, Pan Pera e Orlandini, affiancati dai vini selezionati da Sima di Simone Santi e Angelo Grieco rappresentanze. La serata è stata impreziosita dalla partecipazione delle scuole di ballo Los Rumberos e Dance Nation, che hanno offerto un assaggio di quello che sarà Rio latino, uno degli eventi di punta. Gli spettacoli hanno coinvolto il pubblico, creando un’atmosfera vivace e festosa. Le modelle presenti hanno indossato gli eleganti abiti di Pelle d’oca abbigliamento donna, conferendo un tocco di glamour alla serata. Luci e proiezioni curate da Suono e immagine hanno trasformato lo showroom Ghedini in un ambiente suggestivo e scenografico. A immortalare i momenti più belli sono stati i fotografi Emanuele Morini e Paolo Nagliati. "Gruppo Ghedini è orgoglioso di ospitare eventi così importanti per il nostro territorio", così Luca Gardellini, responsabile della sede di Ferrara. "Sostenere iniziative che valorizzino la città e offrano occasioni di incontro e interazione, è diventato un aspetto chiave per la nostra attività".