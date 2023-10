La Festa del pane: "Sua maestà la coppia"

La Coppia di Pane e la Giornata Mondiale dell’Alimentazione: si festeggia loggi un appuntamento mondiale che ovviamente a Ferrara, patria indiscussa dell’intramontabile ’Ciupeta’, assume un significato del tutto particolare. Il presidente provinciale dei Panificatori Ascom, Sergio Perdonati e decano dell’Arte Bianca presenta così la Giornata: "Il pane è un alimento primario e completo dal punto di vista nutritivo che deve essere sempre presente sulle tavole dei consumatori. L’invito è frequentare tutti i giorni panifici e rendersi conto in città come in provincia della bontà dei nostri prodotti da forno".

"I panificatori – aggiunge Davide Urban direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara – sono un settore essenziale nella filiera del commercio di vicinato su tutto il territorio provincia. Questa Giornata è dedicata proprio ai maestri del’Arte Bianca o, a supportare il loro importante lavoro. In questa ottica i Panificatori Ascom di Ferrara e di Ravenna realizzeranno in modo congiunto il prossimo 2 novembre (nell’ambito del Ferrara Food Festival in piazza Municipale) un momento di approfondimento sul valore del Pane tradizionale sulla sua salubrità e sostenibilità dal titolo ’Arte Bianca: eccellenze gastronomiche tra Ferrara e Ravenna’". Cristina Saletti, direttore medico del servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di Ferrara, spiega "Le linee Guida per una sana alimentazione italiana ci invitano a seguire una dieta sana, sicura e sostenibile ricca di alimenti di origine vegetale quali verdura".