La festa del patrono su ’A sua immagine’

COMACCHIO

Sarà dedicato alla festa di San Cassiano, patrono di Comacchio, uno dei servizi in onda domani, durante la trasmissione ‘A Sua Immagine’. Il seguitissimo programma di approfondimento religioso, in onda su Rai1 alle 10.30, rappresenta una vetrina di prestigio per il nostro territorio comacchiese e racconterà uno degli eventi storici più cari alla comunità. La prima parte delle riprese, girata in cattedrale, è dedicata alla figura del santo, raccontato attraverso le fonti storiche e le letture iconografiche delle opere d’arte che lo rappresentano. Mentre la seconda parte è stata realizzata nel corso della tradizionale Regata Storica – Edizione 2023, la competizione nel canale navigabile dei vulicepi (caratteristiche imbarcazioni locali), organizzata dall’Associazione Barche storiche di Comacchio. Alla manifestazione hanno preso parte ben undici barche, ciascuna delle quali condotta da due rematori, che hanno regalato un momento emozionante e spettacolare al pubblico presente.

Da parte dell’amministrazione comunale viene rivolto un ringraziamento speciale agli ‘speaker’ locali Anna Bellotti e Maurizio Paiola. Per saperne di più sul programma ‘A sua immagine’ è possibile collegarsi al sito https:www.raiplay.itprogrammiasuaimmagine, mentre per seguire in diretta streaming la trasmissione domenica mattina: https:www.raiplay.itdiretterai1. Come detto, il servizio rappresenta un’importante vetrina per la città lagunare, ma anche un’occasione per conoscere e far conoscere il santo patrono di Comacchio e le tradizioni che si accompagnano alla ricorrenza che viene celebrata il 13 agosto, quest’anno arricchita da una serie di iniziative dedicate a cittadini, turisti e visitatori.

v.f.