La festa della legalità al parco Coletta nel nome di Paolo Borsellino

Nel nome di Borsellino. La Festa della legalità, giunta alla quattordicesima edizione, parte oggi nel luogo che, fino a qualche tempo fa, è stato simbolo di degrado e malavita: il parco Coletta. La kermesse dedicata alla legalità e ai diritti – che annovera nei panel professionisti delle materie ed esperti del settore – parte idealmente nel nome del giudice ucciso a Palermo nella strage di via D’Amelio. Sarà la compagnia del Teatro civile di Palermo a portare in scena, dalle 21, ‘I giorni di Giuda. Intervista marziana a Paolo Borsellino’. La piece teatrale è nata da un’idea del regista Angelo Butera e Francesco Vitale, giornalista, caporedattore del Tg2, che ha ideato un’intervista, realmente concordata durante i giorni antecedenti la strage di via D’Amelio e, purtroppo mai realizzata, al giudice Paolo Borsellino. Un’intervista immaginaria, grazie alla collaborazione del figlio del giudice assassinato da Cosa Nostra, Manfredi, che ha risposto mettendosi nei panni del padre. Lo spettacolo ha debuttato nel 2019 in prima nazionale a Cosenza, in occasione di ‘Musica contro le mafie’, la manifestazione curata da Libera.

Moltissime le novità di quest’anno, a partire dalla collaborazione con il Fisu (Forum italiano sicurezza urbana) che per la prima volta realizzerà a Ferrara un seminario dedicato agli amministratori. Poi uno dei temi più dibattuti a livello locale e nazionale: il fenomeno delle baby gang. Altro tema trattato sarà quello dell’usura, con la presentazione della ricerca che lo stesso Comune di Ferrara ha commissionato all’Università di Modena e Reggio Emilia per indagare la presenza del fenomeno nel territorio. In un’ottica di condivisione, di buone prassi e costruzione di rete, parte dell’incontro verrà dedicato alla presentazione di progetti e azioni messe in campo da Avviso Pubblico e dal Comune di Cento. Prevista anche la partecipazione di Arcigay per un appuntamento interamente dedicato al tema dei diritti.