La festa della musica Dal palco di X-Factor riecco i Daiana Lou "Ferrara nel cuore"

Tre, due, uno. C’è chi fa beatbox e chi legge le mani, c’è chi suona la chitarra a 12 corde e chi si ritiene più tradizionalista. Ci sono musicisti, giocolieri, equilibristi: una Ferrara cosmopolita ha aperto le porte delle sue mura – oltre 150 artisti di strada nel cuore della città, 250 spettacoli in cinque giorni, 23 nazioni rappresentate –. Partenza alle 20, quindi il DopoFestival, da mezzanotte al Parco Massari, fino alle 3. Insomma, tra una cosa e l’altra, la prima serata è andata: è cominciata ufficialmente la trentaseiesima edizione del Buskers Festival – martedì l’anteprima a Comacchio, ieri la prima serata in città – e lo ha fatto con il solito botto, a partire dal ritrovo con tutti gli artisti all’hotel Astra, alle ore 13 di mercoledì. Tra questi, anche i Daiana Lou (foto), istituzione del festival.

VOLTI DI X-FACTOR

Già intervistati dal Carlino lo scorso anno, per il 2023 hanno però qualche chicca in più da svelare. Un piccolo riepilogo, per chi non li conoscesse. Daiana Mingarelli (voce, ukulele, percussioni, rullante) e Luca Pignalberi (chitarra, cassa, charleston). Daiana+Luca: Daiana Lou. Nascono nel 2012, uniti dalla musica, ma anche dall’amore, già forti del loro stile originale, dato dal contrasto tra le loro personalità artistiche. Partecipano a X-Factor, lavorano con Netflix. Suonano al Buskers Festival dal 2018, oltre che a mille altri eventi di busking in tutta Europa. Ma ecco la sorpresa: "Sarà il nostro ultimo festival di busking in generale", afferma al telefono Mingarelli, seduta in macchina in direzione Ferrara, con Luca Pignalberi alla guida. "Volevamo finire da dove avevamo iniziato: a Ferrara, con il duo originario".

Sì, perché poi il duo si è evoluto, è diventato una band, prima di quattro e quindi di cinque elementi. È una decisione dovuta "all’evoluzione, dell’ultimo periodo, a livello di sound. Il nostro sound, ora, si adatta poco agli spettacoli di strada: si allontana un po’ dal sound del duo".

FERRARA NEL CUORE

I Diana Lou, al completo, hanno ultimamente prodotto due nuovi album: "da questo autunno ci concentreremo sul nuovo spettacolo e sui nuovi brani: cinque elementi sono troppi per gli eventi di busking". In poche parole, il Ferrara Buskers Festival 2023 è l’ultima occasione per assistere a una performance dei primissimi Daiana Lou, genuini musicisti di strada, rockettari dall’anima pop e viceversa. Un’identità entrata sin da subito in sintonia con i ferraresi: "Abbiamo suonato a RockaFe, qualche mese fa: nonostante fosse la prima volta, a Ferrara, fuori dal contesto Buskers, sono venuti tutti i nostri supporter ferraresi, che ci seguono sempre anche quando rilasciamo nuova musica. Il pubblico ferrarese è uno dei nostri preferiti, insieme a quello ungherese". Tant’è che nel 2019 si sono tatuati le coordinate di Ferrara sull’avambraccio e non perdono occasione per "indirizzare nostri amici musicisti nella vostra città: spesso suggeriamo a Stefano e a Rebecca (Bottoni, ndr) dei nomi di buskers".

IN ORIGINE IL...DUO

E, riassumendo, lo spettacolo di quest’anno come sarà? Un ritorno alle origini. "Torneremo in formazione duo: lo spettacolo è molto orientato verso il rock, senza trascurare i momenti intimi che ci piace creare, da quando suoniamo insieme". Ci sono anche delle novità, come una delle ultime canzoni che farà parte del nuovo album in italiano. "Uscirà un album in inglese e uno completamente in italiano: è la prima volta che ci cimentiamo in questo. Siamo contenti di iniziare il progetto discografico in Italia: è una bella sfida, un salto nel vuoto, speriamo di incontrare lo stesso apprezzamento che abbiamo incontrato all’estero".

SGUARDO AL FUTURO

In sostanza, si prepara il ritorno dei Daiana Lou in Italia: il Ferrara Buskers Festival è la prima, importante vetrina. "Chissà, magari ci faremo un nuovo tatuaggio dedicato a questa città, con la stessa tatuatrice del 2019". La certezza è che lo spettacolo è assicurato. Oggi intanto si replica, via alle danze a partire dalle 20 alle 24 mentre domenica, giorno di chiusura della kermesse canora di strada, dalle 17 alle 21.