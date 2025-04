La ’Festa della polizia’. Calano reati e furti in casa. Aumentano le frodi in rete

La trappola scatta quasi sempre con un falso sms della banca, che avverte di un problema sul proprio conto, oppure l’ennesima truffa arriva via mail o attraverso una semplice telefonata del finto carabiniere. "Deve bloccare il bonifico partito dal suo conto" e ancora: "Deve versare subito dei soldi per aiutare un parente". La fantasia dei criminali non conosce confini. Non solo, le frodi informatiche passano dai programmi che usiamo con maggiore frequenza, per lavoro o per svago, sui nostri Pc e sui nostri cellulari. Anche l’ultimo bilancio dell’ordine e sicurezza, nell’ambito del 173esimo anniversario della fondazione della polizia di stato, rappresentato, ieri mattina, dal questore Salvatore Calabrese ha certificato l’aumento delle truffe online. Dalla pandemia in poi, i malviventi hanno imparato a raggiungere le vittime ovunque, grazie alla tecnologia. Ma ecco i numeri emersi durante le celebrazioni all’interno del Teatro Nuovo: "Le truffe e frodi informatiche sono aumentate nel corso del lock-down – ha spiegato il questore Calabrese –, come in tutto il territorio nazionale, passando nel capoluogo dalle 654 del 2019 alle 950 nel 2021. Sono diminuite in città del 6% rispetto al picco massimo registrato nel 2021. Analogamente in provincia nello stesso periodo si è registrato un aumento del 35,6%”". Non ci sono soltanto notizie negative: "Nel 2024 – prosegue il questore – si è registrato un lieve calo dei reati in generale, rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemico. Va evidenziato che il 64,7% dei delitti denunciati in città, nel 2024, è costituito da furti, danneggiamenti e truffe e frodi informatiche. Nello specifico si è registrata una diminuzione del numero dei furti con un – 18,6% nel capoluogo con un - 20,6% in provincia. I furti in abitazione nel capoluogo nel 2024 hanno fatto rilevare una diminuzione del 5% (con 30 furti in meno) rispetto al 2019. Analogamente in provincia nel 2024 si registra una leggera diminuzione rispetto al 2019". Prima dell’intervento del questore, sono arrivati i messaggi del Presidente della Repubblica, del ministro degli Interni e del capo della polizia. Il tutto accompagnato dai cori dei bambini. Il questore Calabrese ha sottolineato la sinergia tra le forze dell’ordine e la ’regia’ del prefetto Massimo Marchesiello, anche lui presente alle celebrazioni. Fra le buone notizie emerse dal report del questore, l’aumento del numero degli arrestati, passati dai 73 del 2019 ai 98 del 2023 ai 113 del 2024 (+ 54,7%). Nel 2024 sono state controllate con ausilio del Reparto Prevenzione Crimine 32941 persone (+162%) in linea con i dati del 2023. La squadra mobile, in particolare, nel 2024 sono stati 60 gli arrestati, nel 2023 58, 44 nel 2022, i denunciati sono stati 203 nell’ambito di attività investigative dirette dalla Procura della Repubblica, circa 160 kg di droga sequestra nel triennio 2022/2024.