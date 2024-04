La festa della polizia. Calano reati e furti in casa, boom di sequestri di droga: "Rafforziamo i controlli"

Calano i reati, furti compresi, mentre aumentano in maniera esponenziale i sequestri di stupefacenti. Il tutto in un anno segnato dall’importante impegno per garantire la sicurezza nei tanti grandi eventi che si sono svolti sul territorio, dal concerto di Bruce Springsteen al Summer Festival passando per il Palio e per il Carnevale di Cento. È il quadro emerso ieri mattina al teatro Nuovo, nel corso della festa per il 172esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. A delineare l’andamento della criminalità e le sfide della sicurezza è stato il questore Salvatore Calabrese, intervenuto prima delle premiazioni degli agenti che si sono maggiormente distinti in servizio. "A Ferrara – ha detto il capo della polizia estense – si è lavorato molto per migliorare sia la sicurezza reale che quella percepita. Essenziali per il contrasto dei reati rimangono i progetti per la videosorveglianza, integrata con i sistemi di controllo delle targhe. In futuro lavoreremo per incrementare i servizi di controllo".

I reati. Fatta questa premessa, l’analisi del questore si addentra nell’andamento degli illeciti. Il riferimento è al 2023, nel confronto con il 2019, primo anno precedente la pandemia. L’anno scorso scorso ha registrato nel complesso un lieve calo dei reati. In città si è passati dai 7.890 del 2019 ai 7.772 del 2023, mentre in tutta la provincia il dato è scivolato da 14.918 a 13.928. Furti, danneggiamenti e truffe informatiche rappresentano il 65% del totale dei crimini denunciati. Ma la vera piaga rimangono le razzie. Sebbene in calo, restano infatti tra i reati più odiosi e sofferti dai ferraresi. I numeri parlano di un calo del 17% dei furti nel complesso nel capoluogo (da 4.053 nel 2019 a 3.365 nel 2023) e del 22% in provincia (da 7.211 a 5.578). Nello specifico, i colpi in abitazione sono calati del 17% nel capoluogo (98 furti in meno) e del 16% in provincia. Un risultato ottenuto, spiega Calabrese, anche grazie "a una serie di arresti" di "gruppi specializzati in questo odioso reato, provenienti anche da province limitrofe. Le nostre attività continueranno su questo binario, auspicando sempre maggiore collaborazione informativa dai cittadini". Le truffe e le frodi informatiche nel capoluogo sono aumentate nel corso del lockdown fino al picco del 2021, per poi calare nel 2023 a 914 casi. Trend inverso se si allarga lo sguardo alla provincia, dove tali crimini sono aumentati del 36%. Un dato che deve spingere ad "allargare la platea dei lodevoli incontri informativi relativi alla tematica".

Le indagini. A fronte del calo dei crimini, cresce il numero degli arrestati (+34%) e dei denunciati (+5%). Si impenna pure il dato riguardante le persone (+180%) e i veicoli (+34%) controllati, "risultato tangibile – così il questore – dell’incremento della presenza di pattuglie della questura in strada". I sopralluoghi della polizia scientifica sono aumentati del 258% ("Dopo un reato nulla può essere trascurato"), così come i sequestri di droga, arrivati a quota 130 chili nel solo biennio 2022-2023, a fronte dei 5 chili tolti dal mercato negli anni precedenti. "Ci siamo concentrati sia sullo spaccio di strada – puntualizza Calabrese –, sia sui canali di rifornimento".

Passaporti e stranieri. Praticamente raddoppiati i passaporti rilasciati nell’arco di due anni (7.679 nel 2021 e 16.209 nel 2023) e oltre diecimila le pratiche relative a permessi di soggiorno. Negli ultimi dodici mesi sono state formalizzate 1.067 richieste di asilo a fronte di 210 decreti di espulsione.

Polstrada e Polfer. La polizia stradale ha contestato oltre 7.700 contravvenzioni al Codice della strada e rilevato 115 incidenti, oltre a seimila controlli con l’etilometro. In stazione la polizia ferroviaria ha eseguito 11.736 controlli su passeggeri. La sezione per la sicurezza cibernetica ha infine denunciato 51 persone e ne ha arrestata una.