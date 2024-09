La festa dell’accoglienza. Genitori e insegnanti danno il benvenuto ai bambini: "Tutto il mondo tra i banchi"

A scuola per una grande festa multiculturale. La dirigente: "I nostri alunni sono stranieri solo di nome". Nel pomeriggio di ieri si è tenuta la ‘Festa dell’accoglienza’ per salutare l’anno scolastico 2024-25 nella scuola Villaggio Ina, quartiere Barco. Si è trattato di un’occasione speciale per tante famiglie, un evento al quale hanno partecipato anche gli scout Agesci (Associazione guide e scouts cattolici italiani) e Cngei (Associazioni degli scout laici italiani), la biblioteca ‘Bassani’, i volontari di Csv impegnati nel doposcuola, la palestra Gym and Tonic.

La scuola primaria Villaggio Ina ha accolto centinaia di persone nel giardino del plesso che si trova in via dell’Indipendenza. Un appuntamento che si ripete da anni sempre in occasione dell’apertura della scuola. Spazi allestiti con cibi dal mondo, oltre a tanto colore e allegria all’insegna della multiculturalità. La festa si è caratterizzata per l’accoglienza e il saluto di benvenuto per bimbi e famiglie originarie di circa venti differenti nazionalità, che risiedono nel quartiere Barco. Un fatto che inevitabilmente ha una conseguenza anche nella formazione delle classi. Un plesso composto da dieci classi e quasi duecento alunni. Nelle aule si registra la presenza in maggioranza di bambini con origine straniera. Si pensi che nelle classi gli alunni italiani variano da dieci a tre. In un’aula su ventuno alunni uno solo è italiano. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ‘Cosmè Tura’ Cristiana Corazzari spiega: "In questo plesso possiamo tranquillamente affermare come di fronte a tante diversità culturali individuali, non si percepisce più la diversità stessa, ma noi cogliamo esclusivamente il concetto di ‘scuola’ come comunità educante. Un plauso al nostro corpo docente per la sua alta professionalità e al personale Ata, che fanno un lavoro sicuramente importante. Riceviamo anche – prosegue la dirigente scolastica – uno spontaneo aiuto dalle mamme degli alunni, anche in occasione di questa festa. Anche i docenti e il personale Ata si adoperano volontariamente per la buona riuscita dell’iniziativa. Prestiamo attenzione a tutte le culture, a scuola si parla la stessa lingua e tutti si sentono uguali, non ci sono differenze".

Un pomeriggio dedicato alla ricchezza culturale di un plesso frequentato da alunni e genitori di diverse nazioni le cui tradizioni sono legate ai Paesi d’origine. L’occasione è diventata anche un motivo di confronto, di conoscenza reciproca. Sono stati serviti piatti rappresentativi del patrimonio gastronomico di più continenti. Dal tè del Marocco a giochi, balli e canti. Nel corso del pomeriggio, inoltre, i bimbi hanno potuto scoprire e conoscere i giocattoli di legno dei tempi passati. "I nostri alunni sono stranieri solo di nome – precisa la dirigente Cristina Corazzari –, sono di seconda o terza generazione, i bambini sono nati per la maggior parte in Italia, cresciuti qui, hanno frequentato la scuola dell’infanzia ed ora la primaria. L’introduzione dello ius soli e ius scholae permetterebbe ai nostri alunni di avere tutti la cittadinanza italiana. La scuola è sicuramente un simbolo di comunità, dove tutti si sentono uguali. L’esempio è la festa dell’accoglienza durante la quale il quartiere è presente e partecipa attivamente".