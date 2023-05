La festa delle famiglie Giochi e laboratori in piazza

Un doppio fine settimana dedicato alle famiglie. Presentato il programma della terza edizione di ‘famiglie in festa’ e del convegno ‘una strada lunga trent’anni’ organizzato per celebrare i 30 anni dall’apertura del centro per le famiglie e dei centri bambini e famiglie del Comune di Ferrara. All’incontro sono intervenuti l’assessore alla pubblica istruzione, formazione e politiche per la famiglia del Comune di Ferrara Dorota Kusiak, la responsabile dei servizi per l’infanzia e la famiglia del Comune di Ferrara Cinzia Guandalini, la responsabile dell’Unità Operativa Servizi scolastici e rapporti con il territorio del Comune di Ferrara Donatella Mauro e Nicola Borsetti dello Studio Borsetti, Alessandra Scotti di Fashion Eventi. "Si tratta di due ricorrenze importanti-ha spiega l’assessore Dorota Kusiak-sia per l’amministrazione comunale che per le famiglie del nostro territorio. La prima ricorrenza è la terza edizione della rassegna ‘famiglie in festa’, in occasione del 15 maggio giornata internazionale della famiglia. È stato creato un ricco programma per dare opportunità alle famiglie, attraverso momenti di festa e gioco, di incontrarsi e conoscere le offerte e i servizi presenti sul nostro territorio. Speriamo nella clemenza meteorologica". Un ricco programma fatto di laboratori per bambini e famiglie che si svolgeranno nella piazza XXIV Maggio, nelle giornate di domenica 14 e lunedì 15, poi venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio. Nel dettaglio il 20 maggio nella sala della biblioteca ‘G. Bassani’, è previsto il convegno ‘una strada lunga trent’anni’, per celebrare i 30 anni dall’apertura del centro per le famiglie e dei centri bambini e famiglie a Ferrara. Nel pomeriggio, una grande festa di compleanno in Piazza XXIV Maggio con una grande torta per tutti. Tra i temi al centro delle iniziative la valorizzazione della lettura, la narrazione e il teatro fin da piccoli.

Mario Tosatti