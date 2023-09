La festa delle scuole di danza "Luisa Tagliani, un faro di luce"

"Luisa Tagliani è stata una fonte di ispirazione per tutti noi, un faro di luce nella comunità ferrarese". L’assessore alla Cultura Marco Gulinelli ha voluto ricordare con queste parole, dal palco del Teatro Comunale, la danzatrice, coreografa e insegnante prematuramente scomparsa lo scorso novembre, all’età di 57 anni.

In occasione della Festa delle scuole di danza, che ha inaugurato la nuova stagione di danza contemporanea del Teatro “Claudio Abbado”, Marco Gulinelli e il direttore artistico Marcello Corvino hanno ricordato Luisa Tagliani con una targa, che è stata consegnata alla figlia Isabella Minutillo, ora direttrice della scuola che la madre aveva fondato nel 1993. "Abbiamo voluto omaggiarla in occasione della nuova edizione dell’Open Day del Festival di Danza Contemporanea, il primo, purtroppo, senza la sua importante presenza – ha proseguito Gulinelli –. Ora la storia della sua scuola continuerà grazie all’impegno di Isabella". "La danza a Ferrara è un’arte condivisa, e Luisa Tagliani, con la sua grande passione e la sua dedizione ne faceva parte – aggiunge Marcello Corvino, direttore artistico del Comunale –. Per il secondo anno consecutivo, abbiamo deciso di coinvolgere le scuole di danza del territorio in una festa che inaugura un festival prestigioso, che proseguirà nel weekend nei giardini con più spettacoli al giorno". L’evento si è aperto in Rotonda Foschini, con le danze ottocentesche a cura della Società di Danza Circolo Ferrarese, per proseguire a teatro, dove sul palco dell’Abbado si sono avvicendate la Scuola di Danza Luisa Tagliani, Arabesque, Hip Hop Room, Multidanza di Sandrine Mattesco, A.S.D. Dance Nation e Progetto 21 (Alter Arte e Dance Studio Club), Gym & Tonic, Scuola di danza Zenit E-Motion, Jazz Studio Dance, Gruppo Teatro Danza e a chiudere Vigarano Danza. Oggi il Festival di Danza Contemporanea prosegue con “Interno Verde Danza”, che sarà ospitato negli spazi verdi e nei palazzi rinascimentali. La manifestazione, in collaborazione con Interno Verde, è presente con diversi spettacoli in cinque luoghi con più recite al giorno. A Palazzo dei Diamanti c’è “Miss Lala al Circo Fernando In a Room”, la performance di Marigia Maggipinto, storica interprete del Tanztheater di Pina Bausch, per la regia di Chiara Frigo (tre le repliche al giorno: 20.30, 21.30 e 22.30). Nelle sale rinascimentali di Palazzo Schifanoia Edoardo Brovardi e Vittoria Franchina ricreano l’atmosfera della mitica “Factory” di Andy Warhol con “Yes, Yes…” di Diego Tortelli per la Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto, e SoaC, di e con Federica Galimberti e Cristiano Buzzi (Kris), su musiche di Bach, Tommaso Ussardi e Giuseppe Franchellucci, che le eseguirà al violoncello (repliche ore 12, 17 e 18.30).

