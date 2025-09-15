La Festa dell’Unità in città: "Lavoro e parità di genere. Donne ancora in svantaggio"

"Rivedere il part time involontario". Nel programma politico della Festa dell’Unità di Ferrara, in corso di svolgimento nell’area del baluardo di IV Novembre, sabato sera spazio al tema del lavoro. Il titolo scelto è stato ‘il giusto valore nell’economica diseguale, promosso dalle Donne Democratiche’. L’incontro è stato coordinato dalla consigliera regionale Dem, Marcella Zappaterra, con introduzione di Leonardo Uba, il quale ha fatto una panoramica a livello europeo con i dati dell’occupazione femminile, ponendo l’accento sul ‘ritardo’ che ancora sussiste in Italia sulla parità di genere nel mondo del lavoro.

Il dibattito è poi proseguito con gli interventi della senatrice Susanna Camusso, della consigliera regionale PD Simona Lembi e della segretaria generale CGIL Ferrara Veronica Tagliati. Un dialogo sulla condizione delle donne nel mondo del lavoro "in costante svantaggio economico, sociale, lavorativo" e non solo. Il ‘focus’ e approfondimento si è poi incentrato sul disegno di legge per contrastare il part time involontario presentato dalla Camusso: "Lo si vuole combattere – ha osservato – in quanto è diventato una trappola per molti lavoratori e soprattutto per molte lavoratrici. Il part-time nasceva come scelta del lavoratore e lavoratrice che voleva per un periodo della sua vita conciliare lavoro e maternità, lavoro e studio, eccetera. Invece ormai il part-time si è trasformato spesso in una scelta dell’azienda: ce ne sono che hanno il 50% dei dipendenti part-time, con punte che toccano il 75%. Di fatto è diventato un’altra forma di lavoro povero, sottopagato e non più una scelta dei dipendenti. Che colpisce soprattutto le donne, visto che oltre il 30% delle donne occupate lavora part-time".

Camusso ha proseguito spiegando: "Il nostro Ddl non vuole stravolgere le norme in essere, ma vuole reintrodurre la possibilità di scelta delle lavoratrici e dei lavoratori. E vuole che il part-time rientri nella contrattazione collettiva, e non sia più una scelta delle singole aziende. La flessibilità del part-time non deve diventare sfruttamento: va ribadito il diritto al tempo, e quello del lavoro non può essere solo affidato alle necessità dell’azienda".

La consigliera regionale Dem Lembi ha spiegato: "Stiamo lavorando a un proposta di legge con un gruppo di lavoro che vede anche la presenza dell’esperta Laura Calafà, ferrarese. Al centro la revisione del contratto part-time, che nella maggiore parte dei casi sfavorisce le donne". La segretaria Cgil Tagliati ha ricordato il problema dello ‘spopolamento’ nella nostra Provincia: "Come sindacato sosterremo la proposta di legge per la revisione del part time involontario. L’attenzione è anche per quei contratti part time spesso ‘abusati’ nella grande distribuzione a scapito di molte lavoratrici ferraresi".

Oggi due incontri: alle 18.30 con Federico Fornaro e Diego Crivellari (’Dal fascismo al presente: il rischio della democrazia autoritaria’) e alle 21 con Paolo Morando, Cinzia Venturoli, Leonardo Grassi e Sobia Zanotti su ’2 agosto: 45 anni per la verità’.