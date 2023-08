La ’Festa d’Estate’ pronta a ottenere il marchio di sagra di qualità

Torna la Festa d’Estate a Serravalle, che animerà la località del comune di Riva del Po nei primi due week-end di settembre. Ieri, nella sala consiliare di Berra, è stato illustrato il programma dell’edizione 2023, come sempre organizzata da Pro Loco Serravalle Insieme con il patrocinio del Comune. Un appuntamento sentito dalla comunità, come hanno evidenziato il presidente della Pro Loco Carlo Gori, la consigliera del sodalizio Samantha Bulgarelli, il vice sindaco Alberto Astolfi e gli assessori Anna Cinzia Trapella e Marco Pozzati, e che punta al marchio ‘Sagra di qualità’ dell’Unpli nazionale. Proprio per questo, il 2 e 3 settembre presenzieranno due ispettori che verificheranno organizzazione e prodotti proposti allo stand gastronomico, e saranno accompagnati dai volontari Pro Loco e dall’assessore Trapella. Il riconoscimento del marchio rappresenterebbe non solo una valorizzazione dell’evento, ma anche un veicolo promozionale per Riva del Po. Ma ecco il programma. Ogni sera dalle 19.30 sarà attivo lo stand gastronomico (anche con asporto) nell’area verde di Serravalle, dove sarà possibile gustare piadine, pinzini, arrosticini, salsiccia e stuzzichini fritti, dolci e bevande. Tra le novità, la mortadella e gli arrosticini fritti e i risotti con zucca e salsiccia, e con pere e noci. Non mancheranno la pesca di beneficenza, gonfiabili per i bimbi e mercatini degli hobbisti. Il 1° settembre si esibirà alle 21 il gruppo ‘Crazy Dance – La Colomba’ e alle 21.30 si proseguirà con Pacus Dj per un viaggio nella musica dagli anni ’90 ad oggi. Il 2 settembre alle 18 l’inaugurazione ufficiale della Festa, e alle 21.30 l’esibizione della cover band di Vasco Rossi ‘Basta Poco’. Il 3 settembre vi sarà il tradizionale Pranzo del Volontariato alle 12.30 e alle 21.30 la musica con la The Malf Band. L’8 settembre si proseguirà con i ‘Mercanti e Servi’, tribute band dei Nomadi, e il 9 settembre con la cover band QueenVision. Il 10 settembre, dalle 11, spazio all’evento ‘Birra e Tuning’ con il gruppo Hp Tuning Club; in serata la musica con Dj Nik e alle 23.45 l’estrazione della lotteria. Saranno presenti anche i gruppi ‘Trattoristi Mesolani’ e ‘Trattoristi ferraresi d’epoca’.