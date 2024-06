La festa europea della musica. Passeggiata con il conservatorio

La città di Ferrara è presente alla Festa della Musica, manifestazione promossa dal Ministero della Cultura. Il Conservatorio, oggi, organizza quattro concerti in alcuni dei luoghi museali e artistici con cui collabora, concludendo la giornata nel Parco Giordano Bruno, nell’ambito della rassegna ’Sinfonie in Giardino’, organizzata dal Comune.

La passeggiata musicale inizia con un momento musicale curato dal dipartimento di musica antica presso la Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti alle 14.30 dal titolo “La Tempesta in Festa”. Ingresso con biglietto del museo. Alle 16 al Ridotto del Comunale concerto omaggio a Maurizio Pollini, pianista e direttore d’orchestra scomparso la scorsa primavera, a cui la Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica nazionale dedica una serie di concerti, invitando i conservatori ad organizzare eventi dedicati al maestro nelle giornate di oggi, domani, 23 giugno. Il Frescobaldi ha accolto la proposta e presenta un doppio concerto a cura degli studenti delle classi di piano e di musica da camera, con un repertorio di brani eseguiti dal Maestro Pollini nella sua lunga carriera. Alle 16 musiche di Mozart, Beethoven, Haydn, Brahms. Alle 17.30 di Ligeti, Stravinskij, Schubert, Chopin, Schumann. L’evento a ingresso libero. Alle 20, nella Chiesa di Santo Stefano, concerto dal titolo: “Voci in viaggio: il senso del sacro dal Medioevo ai giorni nostri” a cura di Officina delle Voci e dei Direttori e Coro Giovanile dell’Emilia-Romagna. Infine alle 21, al parco Giordano Bruno nell’ambito della rassegna “Sinfonie in Giardino” concerto dal titolo “We got Rhythm” a cura del Frescobaldi Rhythm Ensemble del prof. Alessandro Paternesi. Il gruppo nasce e si evolve nel laboratorio di ritmica curato dal Maestro Paternesi, docente di batteria jazz del Conservatorio Frescobaldi. Il concerto inizia alle 21 nel Parco Giordano Bruno, ingresso da Via Poledrelli.

Le Gallerie Estensi partecipano alla Festa della Musica. I musei saranno accessibili con apertura straordinaria dalle 19,30 con concerti dalle 20 alla Galleria Estense di Modena, Pinacoteca di Ferrara e il Palazzo Ducale di Sassuolo. Nella nostra città, La musica di corte: mottetti, chansons e danze. A proporre un programma dedicato alla musica di corte tra Trecento e Quattrocento sarà l’Ensemble La Reverdie, uno dei migliori gruppi di musica antica a livello internazionale.