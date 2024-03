La Fials torna a protestare:: "Stipendi più alti e rispetto"

La Fials torna a protestare con un banchetto-tenda (foto) davanti all’ingresso 1 di Cona. Un sit-in, proseguito per l’intera giornata di ieri, con all’ordine del giorno varie "mancanze". La federazione chiede, nell’ordine, "un aumento degli stipendi ai professionisti, stipendi da fame, i più bassi d’Europa", "una reale presa in carico dei cittadini fragili e anziani", "abbattere le liste di attesa", "più assunzioni a tempo indeterminato e meno straordinario, per dare continuità all’assistenza, per fare funzionare i servizi ospedalieri, territoriali e di prossimità". E inoltre "rispetto e sicurezza per infermieri, oss, autisti soccorritori, educatori". Alle aziende ferraresi la Fials chiede "di recuperare il ritardo dell’avvio delle trattative sindacali per mettere realmente soldi nelle tasche dei lavoratori, dall’incremento del compenso per lavoro a turni, notturno, festivo, feriale e,d elle ulteriori indennità, per la valorizzazione di figure professionali dimenticate". Mentre alla Regione, la federazione con il segretario generale Mirella Boschetti, chiede "più risorse aggiuntive per incrementare il salario accessorio per la valorizzazione del personale che tanto ha dato e continua a dare in termini di fatica e tempo".

Proprio nei giorni scorsi, la stessa Fials era intervenuta sul mancato pagamento delle prestazioni aggiuntive relative al mese di dicembre. Pronta la replica della direzione amministrativa dell’Ausl: "Si è trattato di un errore tecnico di natura informatica – così una nota –, del quale ci si scusa con professionisti e operatori. L’Unità operativa Gestione economica si è immediatamente attivata per porre rimedio al problema informatico e, conseguentemente, per garantire la corresponsione delle somme spettanti a tutti i professionisti interessati elaborando un cedolino aggiuntivo. Quindi – chiude la nota – nessun “comportamento omissivo” ma solo un errore, come detto e come anche Fials avrebbe potuto facilmente verificare. E’ del tutto ovvio che il pagamento delle prestazioni aggiuntive è garantito dall’Azienda, come peraltro è stato sempre fatto in passato".