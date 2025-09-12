La fiera a Pontelagoscuro. Mostre, foto e mercatini . È la ‘Domenica pontesana’

A partire da domenica torna la 13esima edizione de ‘La Domenica Pontesana’, che aprirà la stagione autunnale a Pontelagoscuro tra mostre, passeggiate storiche e il tradizionale mercatino dell’usato che da tanti anni anima la piazza del paese la seconda domenica del mese. L’inaugurazione, sabato partire dalle 16.30, si terrà alla Sala Nemesio Orsatti, dove sarà esposta una ricca e coinvolgente selezione di fotografie a tema avifaunistico del Delta del Po, scattate dal ferraresi Mauro Fogato e Stefano Farina, in una mostra chiamata ‘Battito d’ali’. La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 28 settembre, dalle 16 alle 18.30, con due aperture serali al mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.

"La Domenica Pontesana – ha sottolineato l’assessore alle Fiere Angela Travagli – è un appuntamento molto atteso dalla comunità locale, un’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme e valorizzare la memoria del nostro territorio. Un sentito ringraziamento va alle associazioni, ai volontari e alla Pro Loco di Pontelagoscuro che, con passione e impegno, rendono possibile questa fiera così ricca di significato per la nostra comunità".

Manifestazione fieristica organizzata dalla Pro Loco di Pontelagoscuro in collaborazione con Avis e ‘Voglio Volare’, sarà composta da una lunga serie di banchi di merce usata di ogni genere, esposta tra i portici e la piazza Buozzi. "C’è stata la volontà – ha spiegato il presidente della Pro Loco Pontelagoscuro Giovanni Pecorari – di trasformare questo semplice mercatino in una cosa più grande. È un appuntamento richiesto che genera coesione sociale e serve per valorizzare la frazione, contribuendo in modo determinante a creare l’atmosfera di fiera paesana".

Per concludere alle 10.30 di domenica mattina è in programma ‘I Ponti di Ponte’, una passeggiata nella storia di Pontelagoscuro alla scoperta di un passato cancellato dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale.