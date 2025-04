La fiera del lavoro. Due giorni d’incontri, aziende protagoniste

Dopo il successo della prima edizione – con oltre 5mila presenze e il coinvolgimento di istituzioni, università e aziende - torna ’Work on Work’, la Fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro, che quest’anno si terrà il 19 e 20 novembre a Ferrara, al Quartiere Fieristico.

Due giorni di incontri, workshop, presentazioni aziendali, appuntamenti formativi, aggiornamenti normativi, per creare e alimentare una riflessione sul tema del lavoro, in continua evoluzione e cambiamento. Già oggi è possibile stimare oltre 150 partecipazioni di imprese, agenzie e pubbliche amministrazioni. L’evento è stato presentato ieri mattina, nella Sala Nassirya del Senato, alla presenza di Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Andrea Paganella, Senatore e membro della Commissioni Affari esteri e Difesa; Andrea Moretti, Presidente Ferrara Expo; Francesco Rotondi, Consigliere esperto del Cnel e responsabile scientifico di WoW; Matteo Fornasini, assessore con delega alla Promozione del territorio del Comune di Ferrara.

Cinque le aree tematiche della Fiera: “Digital Leap: automazione, cybersecurity e nuove professionalità” (tecnologie emergenti per sostenere l’innovazione); “Green Shift: transizione verde e lavoro sostenibile” (sull’economia circolare e la riduzione dell’impatto ambientale); “Inclusive edge: Diversity & Inclusion” (strategie per valorizzare la diversità e costruire ambienti di lavoro inclusivi); “Work Ethics: legalità e previdenza” (normative sul lavoro, etica d’impresa e sistemi previdenziali); “Talent on the move: outplacement e mobilità virtuosa” (upskill, reskill e politiche di talent management per prevenire la fuga di competenze).

Una delle grandi novità dell’edizione 2025 è la collaborazione con Its Italy, l’organizzazione che riunisce gli istituti tecnici superiori (Its). L’accordo punta a rafforzare il collegamento tra il mondo della formazione tecnica e il tessuto imprenditoriale italiano attraverso un modello innovativo di matchmaking tra giovani specializzati e aziende in cerca di talenti qualificati. L’edizione 2025 vedrà un’espansione significativa del numero di atenei coinvolti, con migliaia di studenti pronti a invadere la Fiera.

"In un momento storico come quello attuale nel quale, grazie alle politiche messe in campo da questo Governo e dalla Lega, il lavoro stabile e di qualità continua a crescere, specie al Sud, non posso che accogliere con estremo piacere l’invito a partecipare alla Presentazione di Work on Work", dichiara Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. "Work on Work, con il suo format innovativo, permette di instaurare relazioni tra interlocutori attivi, presenti e futuri, che contribuiscono allo sviluppo e all’evoluzione della produttività nazionale – dichiara Andrea Moretti, presidente Ferrara Expo –. È per questo che abbiamo raccolto un consenso immediato, da parte di aziende, associazioni di categoria e istituzioni. Siamo certi che questa seconda edizione sarà ancora più soddisfacente della prima".