La Fiera dell’Assunta è un grande successo

Si è conclusa domenica sera con grande successo la Fiera dell’Assunta di Viconovo. L’edizione di quest’anno ha saputo mantenere viva l’atmosfera familiare e conviviale, tipica delle tradizioni ferraresi, con eventi che hanno coinvolto tutte le età.

Tra i momenti più apprezzati della fiera, il concerto all’Alba, i festeggiamenti religiosi, i concerti serali e il tradizionale spettacolo pirotecnico, che hanno arricchito la manifestazione, rendendola ancora più speciale. Non è mancata la valorizzazione dei piatti tipici ferraresi, che hanno trovato spazio nello stand gastronomico, sempre molto apprezzato dai partecipanti. Molto acclamata anche la zona dedicata ai mercatini degli hobbisti. Grande successo anche per la possibilità di raggiungere la fiera da Ferrara via fiume: ha fatto infatti il tutto esaurito grazie alla collaborazione della Motonave Nena. Un grazie speciale agli Arcieri e Balestrieri del Borgo per avere dato a tutti i partecipanti la possibilità di cimentarsi con il tiro con l’arco.

Un sentito ringraziamento va anche ai volontari, che hanno lavorato con impegno e passione per giorni, nonché a tutte le persone che, in vari modi, hanno contribuito e partecipato alla riuscita dell’evento. La Fiera dell’Assunta è stata una grande occasione di incontro e di gioia per tutta la comunità per quanto rigurda il mese di agosto, rafforzando ancora una volta quel legame con il territorio e la sua gente. Il prossimo appuntamento si terrà l’anno prossimo.