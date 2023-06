La Fiera spacca il Consiglio Minoranza protesta ed esce

FERRARA

Clima caldo in consiglio comunale a proposito della Fiera di Cento. "La proposta di delibera che è stata presentata delinea il perimetro dell’oggetto fiera e lo configura come ciò che è, ovvero un pubblico servizio che il Comune ha facoltà di gestire in proprio o di affidare in concessione secondo le norme che reggono i servizi pubblici locali di rilevanza economica – ha detto l’assessore Filippo Taddia - Si afferma, in pratica, ciò che è già noto sia per prassi sia per la giurisprudenza indicata nella premessa stessa della delibera, ovvero come ’i mercati e le fiere sono gestite dal Comune’. Preso atto di ciò, e in un’ottica evolutiva e di costante miglioramento del servizio come specificamente indicato in delibera, si dà mandato alla Giunta Comunale di approfondire e definire la disciplina contrattuale della Fiera". Una delibera però votata solo dalla maggioranza, con la non partecipazione al voto di tutta l’opposizione che contesta dati sulle presenze contenuti nel documento per spiegare la rilevanza economica della Fiera. "Non è un dato oggettivo leggere da un sito internet le presenze di pubblico. Avete chiesto se era un dato di percezione? – dice la capogruppo FdIO Francesca Caldarone – abbiamo chiesto di ritirate il punto, parlando subito in capigruppo o commissione. Tra l’altro un documento fatto dopo il bando".

"Lo stesso sindaco ha detto che la rilevanza economica non è stata accertata – ha aggiunto Alessandro Guaraldi – abbiamo fatto domande in commissione, tra l’altro convocata solo pochi giorni prima dove i riferimenti chiesti non ci sono stati dati e poi scopriamo che sono stati presi da un sito. E’ rischioso per noi consiglieri votare una cosa del genere. Non partecipiamo al voto per non avallare la delibera sulla quale nutriamo dubbi sulla composizione". "Non ho avuto risposte dall’operatore economico ma è stata accertata la rilevanza economica in modo diverso – ha replicato il sindaco – se i dati non ci sono, si vanno a prendere e su un determinato sito ci sono scritte cose. Poi, come fa una fiera campionaria con 150 espositori, con tutto ciò che ci gira attorno a non avere rilevanza economica? Chi investe risorse nell’organizzazione di un evento senza guardare al proprio ritorno economico?". E’ Fabrizio Toselli (Avanti Cento) a riprendere la parola ribadendo "la mancanza del fondamentale piano economico e l’iter attuato non corretto", annunciando la richiesta al dirigente ‘di spiegazioni sulla manifestazione d’interesse oltretutto fatta prima di questo atto. Stessa posizione anche per Lega ed Orgoglio Centese.

Laura Guerra