La Fiera torna in piazza: "Più aziende e imprese"

Nel cuore di Cento, là dove la piazza non è solo spazio urbano ma “teatro civile”, torna a pulsare la Fiera. La sua 441ª edizione, in programma dall’11 al 14 settembre, non si limita a riproporre una tradizione: la rigenera. Con un titolo che è dichiarazione d’intenti e visione di insieme – “Cuore della città” – la Fiera si propone quest’anno come un laboratorio a cielo aperto di comunità, cultura e impresa – dice l’organizzazione a cura di Pirene –. Al centro di questa visione nasce il Villaggio delle Imprese, nuova anima della Fiera che va oltre il concetto dell’area espositiva tradizionale. Sarà uno spazio narrativo e relazionale: aziende della meccanica, dell’automotive, dell’intelligenza artificiale si presenteranno non per vendere, ma per condividere visioni, storie e prospettive.

"Vogliamo riportare in Fiera – spiega l’assessore al Commercio e Attività Produttive, Filippo Taddia – le aziende e le imprese che fino ad oggi non sentivano la necessità di partecipare al fianco degli espositori, dato che non hanno merci da vendita al dettaglio. Aziende della meccanica, dell’automotive, dell’intelligenza artificiale, non verranno con il solo scopo di vendere i propri prodotti, ma a raccontarsi e creare relazioni. Il tessuto produttivo di Cento è molto vasto, la Fiera deve tornare a essere il momento in cui le aziende si mettono in mostra con orgoglio". Nel centro storico, le imprese dialogheranno con cittadini, studenti e operatori culturali attraverso un palinsesto di talk, workshop e incontri: un’inedita alleanza tra economia e cultura, competenza e visione per esaltare una filiera industriale, culturale e umana di immenso valore.

Tra le novità più cariche di significato, la partecipazione attiva dell’Istituto Fratelli Taddia, che proprio nel 2025 celebra 100 anni di storia e formazione. Un secolo di saperi tecnici e umani, che hanno formato le generazioni protagoniste dello sviluppo economico centese. "La Fiera è casa loro – sottolinea Taddia –, da lì sono passati imprenditori e tecnici che oggi fanno grande il territorio. Ovviamente la Fiera è aperta anche agli altri Istituti, qualora volessero mettersi in mostra: è di tutti i centesi".

Nel segno del recupero dell’identità, anche la scelta del palco principale, che tornerà ad animare piazza Guercino. Una decisione che ha il valore di una dichiarazione poetica: riportare la cultura, la musica, lo spettacolo nel cuore del vissuto cittadino. Il cartellone è in via di definizione, ma l’assessore anticipa che sarà basato su un equilibrio armonico tra grandi nomi, spettacoli artistici di livello e realtà locali: dalle scuole di danza agli eventi sportivi, dalla musica alle arti performative.