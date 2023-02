La fiera, una vetrina Ferrara conquista la Germania

C’è anche Ferrara in fiera a Monaco, con un proprio spazio allestito al centro internazionale Messe München che ospita in questi giorni f.re.e, l’evento più grande del sud della Germania per servizi e prodotti relativi al turismo e al tempo libero. A rappresentare il territorio il sindaco Alan Fabbri, gli assessori Matteo Fornasini e Marco Gulinelli, il presidente di Ferrara Tua Luca Cimarelli, con il nuovo sistema di promocommercializzazione e i rappresentanti di Comacchio e Ravenna con cui si condividono progetti turistici. A Eataly Monaco, nell’ambito del progetto regionale Vacanze Natura e Cultura, il sindaco e altri rappresentanti locali hanno presentato il territorio a una quindicina di giornalisti di altrettante testate tedesche in una conferenza introdotta da Stephan Gender, responsabile dell’ufficio stampa di Apt in Germania. L’incontro con la stampa tedesca sul tema del cicloturismo e delle nuove prospettive post Covid del turismo, cosiddetto, lento e sostenibile.