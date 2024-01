La figlia di Giorgio Bassani parla agli studenti del Roiti

Nell’aula magna del Liceo Roiti, si è celebrata la Giornata della Memoria, in compagnia della figlia dello scrittore Giorgio Bassani, Paola, presidente della Fondazione Bassani, collegata da Parigi in videoconferenza. Grazie a Marcello Azzi, studioso e membro del comitato scientifico della Fondazione, che ha moderato l’incontro, le ragazze e i ragazzi di IV H, IV N e V H hanno potuto seguire l’intervento della prof.ssa Annarita Zazzaroni, docente della facoltà di Lettere di Bologna. Il tema della conferenza Gli occhiali d’oro: due storie parallele di emarginazione, condiviso dal dirigente Roberto Giovannetti e dalle coordinatrici dell’evento: prof Elena Cavalieri d’Oro e Francesca Bianchini. Magistrale il contributo della prof Zazzaroni. Tre studentesse, Maddalena Vitali, Sofia Zanon e Alice Navarra hanno dialogato con i relatori. Paola Bassani e di Marcello Azzi hanno espresso la volontà di continuare a collaborare per eventi futuri al fine di mantenere viva la memoria.