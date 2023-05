La figlia di Gregnanini "Cazzanti non doveva avere il porto d’armi Verità sui certificati"

Ha il cuore e l’anima grande Ambra. "Perdonarlo? Credo di sì, ma va curato". Trentuno anni, progettista di professione e felicemente sposata, parla per la prima volta da quel maledetto 3 marzo 2022 quando, in piazzetta Schiatti, la sua vita venne sconvolta da colpi partiti all’impazzata dalla pistola di Michele Cazzanti, collega del Comune di papà: Roberto Gregnanini, 60 anni festeggiati il 19 febbraio. Roberto venne scaraventato a terra da un proiettile, ferito. In ospedale sembrava potesse farcela, invece giorno dopo giorno le condizioni peggiorarono, il cuore riuscì a reggere a fatica per sei lunghi mesi. Prima di cedere.

Ambra, cosa ricorda di quella mattina?

"Ero al lavoro, avevo letto su qualche giornale online che qualcuno aveva sparato in pieno centro storico e c’era un ferito grave. Non si facevano però i nomi. Mai avrei pensato che la vittima fosse mio padre".

Come lo ha saputo?

"Pochi minuti dopo ho ricevuto una telefonata dalla sua compagna, Paola. Inizialmente pensavo a uno scherzo di cattivo gusto, non potevo crederci. Poi è come se il mondo mi fosse caduto addosso. Descrivere quelle sensazioni è davvero difficile. E quello che sto scoprendo con il mio avvocato (Simone Bianchi, ndr) è davvero allucinante".

Si riferisce al porto d’armi in possesso di Cazzanti e soprattutto a chi, visto il suo pregresso clinico, gli firmò l’autorizzazione?

"Faccio una premessa: non voglio gettare la croce addosso a questo o a quello. Ma se qualcuno ha sbagliato, pretendo che paghi. Per mio padre, innanzitutto. Vittima innocente. La sua morte non ha senso e doveva essere evitata a tutti i costi".

Cazzanti viene visitato in tre occasioni: 23 luglio, 19 agosto e 24 agosto 2020 da tre medici diversi. Vengono segnalati i problemi "pregressi" a livello psichico, i farmaci assunti per anni, l’abuso di alcol. Nell’ultimo certificato però "risulta in possesso dei requisiti di cui all’articolo (...) del decreto ministeriale". Frase che gli darà l’idoneità per ottenere il certificato all’uso delle armi. Come è possibile secondo lei?

"Insieme al mio avvocato, l’importante sarà capire se si è trattato di un errore umano, di negligenza e imperizia, o se esiste un vulnus nella normativa. Mi chiedo solamente come sia possibile che possa passare un porto d’armi di fronte a un pregresso clinico importante come quello registrato da Cazzanti".

Il quale successivamente dal tribunale è stato definito infermo di mente e trasferito di recente dal carcere alla Rems di Reggio Emilia.

"A maggior ragione. Ripeto, vediamo gli atti ma di certo andremo fino in fondo. Quello che è successo a papà non deve mai più accadere ad altri".

Il 27 giugno Cazzanti finirà davanti al gup con l’accusa di omicidio, ma di fatto il processo di per sè è già concluso viste le pronunce sul suo stato mentale. Crede nella giustizia?

"E’ una persona malata e per questo ha bisogno di essere curata. Nella struttura dove si trova lo faranno. Sinceramente mi sono concentrata più sul porto d’armi che sulla sua persona".

Vuole dire che riuscirà a perdonarlo?

"Sarà un iter lungo, ma penso proprio di sì. All’inizio ho provato rabbia, tanta rabbia. Poi rifletto e penso alla sua grave patologia. Ecco perché andava fermato prima".

Ambra, chi era suo padre?

"Una persona super che non aveva mai fatto del male a nessuno".

Troppo se le chiedo di raccontarci qualche episodio che tiene nel cuore?

Un sospiro. Poi un altro. "Sono così tanti. Come le volte che mi portava al parco da bambina a prendere il gelato o giocava con me a palla. Ricordo poi quando mi regalò, alcuni anni fa, una splendida bicicletta. Lui era un appassionato e quando poteva usciva in bici".

Le ha mai parlato di Cazzanti?

"Mai, nemmeno nominato".

L’ultima volta che ha sentito suo padre?

"Il giorno prima, era sereno come sempre. Sì, mio papà era un grande uomo".